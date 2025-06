Piani di dimensionamento scolastico 2025/26 approvati dalle Regioni: AGGIORNATO Di

Regioni e Uffici scolastici regionali pubblicano i piani di dimensionamento per l’anno scolastico 2025/26. Lo scorso anno il decreto Milleproroghe ha concesso una deroga e la flessibilità sugli accorpamenti. Per il prossimo anno scolastico l’aumento delle dirigenze dovrebbe essere riassorbito, prevedendo il numero di organici di dirigenti e DSGA in base al decreto 127 del 30 giugno 2023.

Il decreto, per l’anno scolastico 2025/26, ha previsto 60 DS e DSGA in meno.

La deroga con l’aumento del 2,5% di autonomie scolastiche, contenuta nel Milleproroghe 2024, era infatti valida per il solo anno scolastico 2024/25.

Novità dal dl del 16 gennaio

Il 14 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede misure agevolative per le Regioni ‘virtuose’. Le Regioni che rispettano i contingenti previsti dal decreto 127/2023 avranno ulteriori dieci giorni, dall’entrata in vigore del nuovo dl e dunque entro il 27 gennaio, per l’adozione dei piani di dimensionamento scolastico. La misura è valida per il solo anno scolastico 2025/26.

Tra le misure agevolative:

la possibilità di istituire classi anche senza il requisito del numero minimo di studenti;

di studenti; la salvaguardia del contingente ATA per l’anno scolastico 2025/26;

per l’anno scolastico 2025/26; la nomina di un docente con funzioni vicarie del dirigente scolastico sulle scuole oggetto di dimensionamento.

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio ed è entrato in vigore il 17.

Elenco piani di dimensionamento 2025/26

Abruzzo –

Basilicata –

Calabria –

Campania –

Emilia Romagna: DDG 1418/2024 e DDG 21/2025 –

Friuli Venezia Giulia –

Lazio –

Lombardia –

Marche –

Molise –

Puglia – modifica 10/02 – decreto del 6 marzo –

Sardegna –

Sicilia –

Toscana –

Umbria –

Veneto –

L’elenco sarà aggiornato con nuove pubblicazioni.