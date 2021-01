Piani di dimensionamento scolastico 2021/22 approvati e pubblicati. Elenco in aggiornamento Di

Gli uffici scolastici e le Regioni stanno pubblicando i piani di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2021/22.

Dimensionamento scolastico, novità dalla legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un’importante novità in tema di dimensionamento scolastico. Per il 2021/2022 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti.