Pesce maleodorante e troppe verdure ai bimbi. Mensa sotto accusa a Bari. L’azienda fornitrice si difende: “Tutto nella norma” Di

A Bari, il servizio di refezione scolastica sta suscitando notevoli proteste tra i genitori. Come segnala il Quotidiano di Puglia, numerose segnalazioni riguardano i pasti serviti nelle scuole, con particolare riferimento a verdure passate e pesce dal forte odore, tanto che molti bambini ritornano a casa senza aver toccato cibo.

Le lamentele si sono intensificate dopo il pranzo di martedì, quando è stato servito un tipo di pesce che ha causato malessere in alcuni studenti. Una mamma ha raccontato del disagio provato dal figlio, esprimendo forte preoccupazione.

Di fronte a queste criticità, il Comune ha promesso di avviare “interlocuzioni” con l’azienda fornitrice dei pasti, per rispondere alle segnalazioni.

Dal canto suo, l’azienda ha risposto alle accuse, assicurando che tutti i piatti serviti sono salubri, rispettano le norme di sicurezza e provengono da materie prime di qualità. Hanno specificato che il pesce incriminato, pur avendo un odore forte e una consistenza diversa dal merluzzo comunemente consumato, è un prodotto pregiato e raccomandato dai nutrizionisti.

La difficoltà per i bambini nel adattarsi a sapori diversi è stata riconosciuta come una delle possibili cause delle proteste. Il fornitore, in accordo con il Comune, sta esplorando diverse soluzioni per bilanciare le esigenze nutrizionali richieste dalle linee guida ministeriali con i gusti tradizionali locali.