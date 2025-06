Personale scolastico, dovrà formarsi tramite la piattaforma Syllabus. Il video tutorial, le istruzioni e le FaQ Di

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, ha diffuso un’informativa rivolta ai dirigenti scolastici della regione per guidarli nella registrazione e abilitazione del personale scolastico alla piattaforma di formazione Syllabus.

Cos’è la Piattaforma Syllabus?

La piattaforma Syllabus è uno strumento formativo promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nato per supportare le amministrazioni nel potenziamento delle competenze del personale, in linea con gli obiettivi di innovazione previsti dal PNRR.

Come indicato nella Direttiva del Ministro Zangrillo, Syllabus offre percorsi formativi personalizzati per dipendenti pubblici a livello centrale e locale. L’obiettivo principale è il rafforzamento delle competenze di base, con possibilità di approfondimenti tematici e aggiornamenti specialistici in modalità di apprendimento autonomo.

Come Funziona l’Iscrizione?

Per accedere ai corsi, le istituzioni scolastiche devono:

registrarsi sulla piattaforma, utilizzando le risorse disponibili, tra cui un video tutorial e una pagina dedicata. abilitare il personale scolastico, consentendo ai docenti e al personale amministrativo di partecipare ai percorsi formativi. gestire le iscrizioni, con la possibilità di: Assegnare corsi specifici ai dipendenti.

Modificare il numero di partecipanti, attivando nuovi profili o disabilitando quelli già registrati.

Adattare la formazione alle necessità operative di ogni istituzione scolastica.

Supporto e Approfondimenti

Per ulteriori dettagli, i dirigenti scolastici possono fare riferimento alle FAQ della piattaforma Syllabus, disponibili sul sito ufficiale.

Video tutorial e una pagina dedicati – Le FaQ