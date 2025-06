Personale precario ancora dimenticato, perché non si assumono idonei dei concorsi PNRR e personale Ata dei progetti Pnrr-Agenda Sud? Anief lancia l’ennesimo appello Di

“L’attenzione delle istituzioni per il personale della scuola continua ad essere poca, soprattutto per i precari: ci sono delle categorie meritevoli, tra il personale supplente, che risultano addirittura dimenticate. Come i docenti risultati idonei al termine del concorso Pnrr 2023, rimasti incredibilmente fuori dalle graduatorie di merito e anche senza abilitazione all’insegnamento, al contrario di quanto era accaduto fino a oggi”.

Lo dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.

“Ma anche il personale aggiuntivo Ata dei progetti Pnrr e dell’Agenda Sud, licenziato lo scorso mese di giugno e mai reintegrato malgrado le attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché quelle per combattere la dispersione nel meridione, fossero sempre in atto. In questo modo, senza collaboratori scolastici e amministrativi aggiuntivi, risultano a forte rischio i progetti del Governo per la scuola e il Mezzogiorno. A questo punto è indispensabile che la politica trovi con urgenza delle soluzioni ragionevoli per personale supplente della scuola”, aggiunge.

Il sindacato autonomo Anief aveva inserito tra i 20 emendamenti suggeriti alle commissioni della Camera che queste richieste: l’inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie di merito (per i quali si continuano a portare avanti i ricorsi al Tar del Lazio ai quali hanno aderito già in migliaia), come pure la convocazione del personale Ata aggiuntivo per l’assunzione a tempo determinato per il PNRR e Agenda Sud, per il quale l’organizzazione sindacale lancia l’ennesimo appello pubblico. Gli esiti della richiesta sindacale, non sembrano però andare nella direzione giusta: sembra che chi di dovere non voglia proprio ascoltare. Ancora una volta la giustizia potrebbe passare per le aule del tribunale.