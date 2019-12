Personale educativo, Uil: ignorati da 107, penalizzati rispetto a docenti

Comunicato Biagio Biancardi Resp.le Naz.le Uil scuola rua – Incontro Uil scuola rua/Sottosegretario MIUR De Cristofaro sul Personale Educativo e sui Convitti.

Biagio Biancardi Resp.le Naz.le Uil scuola rua Convitti ha incontrato il

SottoSegretario al Miur Peppe De Cristofaro presso la sede Uil Scuola

rua Vomero di Piazza Artisti 27 unitamente ad una delegazione del

Personale Educativo del Convitto Nazionale di Napoli formata da:

Raffaele Nappo Educatore ed RSU; Vittorio Balestrieri Educatore ed

Rsu; Tommaso Cosenza Educatore Tas; Marzio Russo Educatore Liceo

Europeo. Era presente altresì Norberto Gallo Resp.le Comunicazione

UIL SCUOLA rua Vomero/Soccavo.

Biancardi ha dichiarato “La 107 ha completamente ignorato i Convitti ed il personale Educativo che vi lavora. Questo errore va sanato dal nuovo governo. In particolare il Personale Educativo -pur inquadrato nell’area docente dal vigente ccnl- non beneficia dell’Organico di Potenziamento; del Bonus Aggiornamento; del Bonus Premiale: Una penalizzazione ingiusta ed inaccettabile”.

Le Rsu Lello Nappo e Vittorio Balestrieri hanno osservato “Pur

equiparati giuridicamente ed economicamente agli insegnanti della

primaria facciamo un orario più pesante e gravoso, non si sa perché

ed in caso di soprannumerarietà non possiamo transitare sulla scuola

primaria”.

Gallo ha affermato “Non si comprende come mai gli Educatori non

abbiano rappresentanza nel Cspi (Consiglio Superiore Pubblica

Istruzione) ed i Convitti siano sprovvisti di Organi Collegiali”.

I Tas Tommaso Cosenza e Marzio Russo hanno ricordato che “Il

regolamento dei Convitti risale al 1925 e va emendato al più presento

come è pure auspicabile la emanazione di un TU del Settore”.

Il Sottosegretario De Cristofaro ha dichiarato “E’ positivo questo

rapporto di collaborazione con le OO. SS.. Le richieste del Personale

Educativo sono di buon senso e legate ad una migliore funzionalità del

servizio convittuale. Il governo le attenzionerà e darà risposte a breve

su dette problematiche”.

Concludendo l’incontro Biancardi ha precisato “Io in qualità di

Resp.e Naz.le Convitti unitamente al Segr. Reg.le della Campania

Antonio Di Zazzo siamo intervenuti con due missive indirizzate al

Direttore Scolastico Reg.le della Campania segnalando la anomalia del

Convitto Naz.le di Napoli dove gli Educatori esprimono il loro parere

consultivo al Consiglio di Classe ad inizio riunione e poi sono

congedati dallo stesso ciò in contrasto con il vigente ccnl che all’art.

129 c. 3 prevede la partecipazione degli Educatori “in toto” ai lavori

del Consiglio di Classe non solo al suo incipit. senza avere alcuna

risposta dalla direzione Reg.le Scolastica Campana. Urge un parere del Miur che sani una situazione mortificante per il Personale Educativo e palesemente “Contra legem”.