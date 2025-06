Personale educativo, l’ultimo concorso risale al 2000. I più precari tra i precari Di

Serena Ferrara ci illustra la situazione del Personale Educativo della Scuola, in particolare nella Provincia di Palermo.

Gent.ma Direttrice, mi chiamo Serena Ferrara, ho 43 anni e da 10 anni lavoro come Educatrice precaria a Palermo.

In questi giorni in cui i Sindacati scendono in piazza contro il precariato del personale scolastico, paventando una progressiva dismissione della Scuola Pubblica, mi preme sollevare la questione della sopravvivenza delle Istituzioni Educative pubbliche denominate Convitti ed Educandati.

Non tutti sanno che le Istituzioni Educative costituiscono una preziosa specificità del nostro sistema scolastico pubblico, e ciò da molto tempo prima dell’introduzione del cosiddetto “tempo prolungato”. L’offerta formativa delle scuole annesse ai Convitti, infatti, è costituita da sempre da un “tempo pieno” nel quale la didattica è inestricabilmente collegata all’approccio educativo. Questo connubio si sostanzia appunto nella figura del Docente Educatore il quale:

– assiste gli studenti nello studio pomeridiano all’interno delle classi, promuovendo l’interesse per le materie disciplinari e integrando la didattica con proposte educative multidisciplinari e/o multimediali e attività creative e ludiche che favoriscono i processi di apprendimento individuali e di gruppo;

– li accompagna nei vari luoghi e momenti della giornata, diventando la figura adulta di riferimento, soprattutto per i convittori e le convittrici che alloggiano in Convitto;

– fornisce il proprio contributo analitico e metodologico in seno ai Consigli di classe;

– svolge una preziosa funzione di raccordo tra docenti e genitori.

Purtroppo – come spesso accade in Italia – un’offerta formativa così ricca e peculiare, anziché essere potenziata e resa capillare attraverso una Rete di Istituzioni Educative Pubbliche attive su tutto il territorio nazionale, tende ad essere ignorata dal Legislatore e appiattita sul modello di “tempo prolungato”, nel quale però il Personale Educativo non trova impiego.

Si noti, inoltre, che la definizione di “Docente Educatore” pone l’accento sul contributo che questi professionisti offrono:

a) sul fronte dei processi di insegnamento/apprendimento nelle classi di ogni ordine e grado (un Docente Educatore può essere assegnato indifferentemente alla Primaria, alla Secondaria di 1° grado o alla Secondaria di 2° grado);

b) in sede collegiale (nei Consigli di classe e di interclasse).

Tuttavia, nella pratica, ai Docenti Educatori non è riconosciuta l’abilitazione all’Insegnamento e non possono accedere a nessun’altra classe di concorso. Ne consegue che la loro stabilizzazione resta strettamente collegata all’organico delle Istituzioni Educative, con una drastica riduzione delle opportunità lavorative.

In Sicilia, questa situazione è aggravata dalla tendenza a favorire i trasferimenti “di ritorno” (Educatori siciliani che hanno ottenuto il ruolo al Nord e rientrano in Sicilia) rispetto alle immissioni in ruolo.

In particolare, in merito alla situazione siciliana, si segnala che:

– L’ultimo Concorso per il Personale Educativo della Sicilia si è svolto nel 2000 (DDG 28/07/2000) e la relativa Graduatoria non è ancora stata esaurita.

– La GAE provinciale di Palermo non è ancora esaurita.

– L’organico delle due Istituzioni Educative di Palermo è congelato in 81 unità, a dispetto delle reali esigenze e richieste di entrambe.

– Nell’a.s. 2023-2024, non vi è stata alcuna immissione in ruolo.

– Nell’a.s. 2024-2025, abbiamo avuto un contingente delle immissioni in ruolo inspiegabilmente ridotto a 1 posto (da GAE) a fronte di un organico di -8 posti, cui vanno sottratti 4 posti residui dopo i movimenti e 1 assegnazione provvisoria; i restanti 3 posti, invece di essere destinati alle immissioni in ruolo, sono stati coperti con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto;

– Ai 3 incarichi di cui sopra, si sono aggiunti 3 incarichi fino al 30 giugno, per un totale di 6 incarichi a tempo determinato (che non coprono la disponibilità iniziale di -8 posti). Le due Istituzioni Educative di Palermo, dunque, operano con un organico insufficiente.

– Infine, va detto che agli Educatori inseriti in GAE, da quest’anno, è preclusa la strada della “call veloce” a vantaggio di quanti sono iscritti nelle GPS.

Ne consegue che molti di noi, pur essendo in Graduatoria dal 2000 e pur lavorando da un decennio nelle due Istituzioni Educative di Palermo con supplenze brevi e contratti annuali (in prevalenza con termine al 30 giugno), oggi ci troviamo a dover temere per il nostro futuro lavorativo. E tutto questo malgrado le disposizioni

del Ddl 296/2006 a tutela dei rapporti pubblici derivanti da Concorsi.

Da tempo ci battiamo affinché questa situazione giunga all’attenzione della Politica e vi sia:

a) un adeguamento dell’organico alle reali esigenze delle Istituzioni Educative;

b) la stabilizzazione degli Educatori precari mediante esaurimento della GM e della GAE;

c) un aggiornamento legislativo del profilo professionale del “Docente Educatore” che conferisca dignità e riconoscimento al ruolo di questi professionisti.

Purtroppo otteniamo solo ripetuti rinvii di responsabilità tra Provveditorato e Ministero e, da parte dei Sindacati, la prospettiva di lunghe azioni legali.

La situazione di precarietà appena descritta, di certo, non è una peculiarità del Personale Educativo.

Tuttavia, a mio avviso, essa sarebbe meritevole di un approfondimento ulteriore, dal momento che investe un settore del sistema scolastico italiano poco conosciuto, e chiama in causa questioni importanti relative al reclutamento del corpo insegnanti, alla definizione del “tempo prolungato” come tempo educativo” nonché alla

differenza di opportunità formative e lavorative tra Nord e Sud.

Fiduciosa nella competenza e nella consueta attenzione della Sua Redazione rispetto a questi temi, spero in un riscontro positivo e invio cordiali saluti.