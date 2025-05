Personale educativo: 557 posti disponibili dopo la mobilità 2025. Ecco dove ci sono più posti Di

Pubblicato un tabulato riepilogativo da parte della UIL Scuola RUA che mette in evidenza la disponibilità residua di posti nel personale educativo dopo i movimenti legati alla mobilità. Il quadro complessivo nazionale evidenzia 557 posti ancora liberi, distribuiti in modo molto disomogeneo tra le regioni. Di seguito, un’analisi dettagliata per territorio.

Le regioni con disponibilità minime

Tra le regioni con meno di 15 posti disponibili si segnalano:

Basilicata : 3 posti (matera 1; potenza 2);

: 3 posti (matera 1; potenza 2); Molise : 14 posti (solo campobasso);

: 14 posti (solo campobasso); Puglia : 11 posti (bari 3; foggia 7; taranto 1);

: 11 posti (bari 3; foggia 7; taranto 1); Umbria : 8 posti (solo perugia);

: 8 posti (solo perugia); Friuli Venezia Giulia : 29 posti (solo udine);

: 29 posti (solo udine); Liguria : 18 posti (genova 15; imperia 3);

: 18 posti (genova 15; imperia 3); Calabria : 12 posti (tra cosenza, catanzaro, reggio calabria e vibo valentia);

: 12 posti (tra cosenza, catanzaro, reggio calabria e vibo valentia); Abruzzo: 14 posti (più concentrati a l’aquila e teramo).

Veneto: la regione con più disponibilità

Con 153 posti residui, il Veneto si conferma la regione con il numero più alto di disponibilità.

Dettaglio provinciale:

Belluno: 21;

Padova: 41;

Rovigo: 2;

Treviso: 6;

Venezia: 36;

Vicenza: 8;

Verona: 39.

Piemonte e Toscana: disponibilità elevate

Il Piemonte e la Toscana seguono con 68 e 44 posti disponibili rispettivamente.

Piemonte:

Alessandria: 14;

Novara: 27;

Torino: 21;

Verbano-cusio-ossola: 6.

Toscana:

Arezzo: 21;

Firenze: 5;

Grosseto: 4;

Massa carrara: 1;

Prato: 13.

Sardegna, Emilia Romagna e Marche: numeri intermedi

Queste tre regioni si collocano in una fascia intermedia per numero di posti residui.

Sardegna – 43 posti:

Cagliari: 8;

Nuoro: 8;

Oristano: 3;

Sassari: 24.

Emilia Romagna – 20 posti:

Forli-Cesena: 2;

Parma: 14;

Reggio emilia: 4.

Marche – 28 posti:

Ancona: 2;

Ascoli piceno: 3;

Macerata: 16;

Pesaro Urbino: 7.

Lombardia e Lazio: due regioni popolose con numeri rilevanti

Lombardia – 57 posti:

Bergamo: 13;

Brescia: 1;

Cremona: 3;

Lodi: 10;

Milano: 10;

Pavia: 11;

Sondrio: 9.

Lazio – 19 posti:

Frosinone: 4;

Latina: 0;

Rieti: 5;

Roma: 10.

Disponibilità basse o nulle in diverse regioni

Alcune regioni presentano una disponibilità molto limitata o addirittura nulla in alcune province.

Sicilia – 8 posti in totale:

Agrigento, Caltanissetta, Messina, Ragusa: 0;

Catania: 1;

Palermo: 5;

Trapani: 2.

Campania – 8 posti:

Avellino: 2;

Napoli: 4;

Salerno: 2;

Benevento e Caserta: 0.

