Personale ATA: più di 40mila contratti a termine, 48% dei posti al Nord. Ma record titolari in Campania, segue Lombardia. Tutti i dati

Nel 2023 i posti dei pensionamenti sono stati 9.416 (dato di aprile) e le assunzioni che si stanno svolgendo proprio in questi giorni contano 9.975 posti autorizzati: un saldo quasi pari a cui aggiungere 938 future assunzioni per i DSGA. Qual è il panorama dei posti ATA in Italia? Ne abbiamo fatto una disamina a partire dai dati forniti dal Ministero riguardanti l’anno 2021/22.

Titolari

Partiamo dal personale di ruolo, i cosiddetti titolari. Dai dati ministeriali, i titolari nel complesso sono 169mila, con Campania, Lombardia, Sicilia e Veneto che detengono il maggior numero di personale stabile.

Supplenze

Per quanto riguarda le supplenze, è la Lombardia ad attrarre più posti, con il 17% del totale. Nel complesso, l’area padana supera il 40% dei posti disponibili.

Tipologia di supplenza

La maggior parte delle supplenze disponibili sono fino al termine delle lezioni, i posti disponibili per supplenza fino al 31 di agosto sono nel complesso circa 11mila.

Fascia d’età

Gli aspiranti ATA di ruolo sono relativamente giovani, con una presenza nutrita di persone fino a 34 anni (ben il 29%) e altrettanto nutrita fino a 44 anni (il 31,8%)

