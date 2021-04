Personale Ata III fascia, Anief ricorre per l’accesso con licenza media per il profilo di collaboratore scolastico

Il sindacato Anief ha deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio per ottenere l’accesso al profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie d’istituto III fascia con diploma di scuola secondaria di I grado anche per il personale che non era precedentemente inserito in III fascia graduatorie d’istituto per il medesimo profilo.

Le adesioni sono aperte fino al 22 aprile. Per aderire, cliccare qui.