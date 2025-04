Permessi diritto allo studio, in Sardegna domande online entro il 15 novembre su piattaforma USR. La GUIDA Di

Entro il 15 novembre il personale scolastico può presentare domanda per diritto allo studio anno solare 2025 (150 ore). L’USR Sardegna ha predisposto una modalità differente per farne richiesta: gli interessati devono produrre domanda sulla piattaforma dell’USR.

La piattaforma

“In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e delle norme contenute nell’Atto Unilaterale a firma del Direttore Generale USR Sardegna prot. n°17745 del 28/09/2021, vistato dall’UCB in data 19/10/2021 – scrive l’Ambito territoriale di Cagliari – si comunica che il personale docente, educativo ed ATA, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche di questo ambito territoriale, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore) per l’anno 2025, diversamente dai precedenti anni, deve presentare domanda alle scuole di servizio, entro il termine del 15 Novembre 2024, a pena di esclusione, per il tramite della piattaforma USR Sardegna”

Quali corsi

Con riferimento alla tipologia dei corsi, si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art. 3 del DPR 395/1998, richiamato dall’art. 146 del CCNL scuola 2007, il quale stabilisce che i permessi “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.

Quando viene concesso il permesso

La concessione dei permessi è subordinata al rispetto di quanto previsto dalla circolare 12/2011 della Funzione Pubblica e dall’Atto Unilaterale, in base ai quali il diritto alla fruizione dei permessi studio può essere concesso in funzione di attività legate alla frequenza delle lezioni o delle attività di laboratorio/tirocinio (compreso il tempo necessario a raggiungere i luoghi in cui svolgere tali attività) il cui svolgimento risulti concomitante con l’orario di servizio.

In caso di lezioni erogate con il sistema della formazione a distanza: dovrà essere previsto dall’Ente erogante che l’attività formativa debba svolgersi in modalità sincrona e non registrabile, con possibilità di fruizione esclusivamente nelle giornate e negli orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative del dipendente.

La nota dell’USP Cagliari e Nuoro

