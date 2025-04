Permessi diritto allo studio, in Molise domanda entro il 25 settembre per il periodo ottobre – dicembre 2024 Di

L’USR Molise attribuirà il monte ore residuo del contingente per l’anno 2024 ai docenti che rientreranno nella prossima graduatoria per i permessi per diritto allo studio.

Possono presentare domanda coloro che sono iscritti ai

corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria

ai corsi one crediti abilitanti (30-36-60 C.F.U.

Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda per le province del Molise, limitatamente al periodo ottobre/dicembre 2024, in considerazione, tuttavia, del residuo minimo restante del monte ore anno 2024.

Le domande dovranno essere presentate, per tramite della scuola ove presta servizio il docente, per il successivo inoltro all’Ambito Territoriale della provincia di servizio entro e non oltre il 25 settembre 2024.

La comunicazione dell’USR Molise con il modello di domanda