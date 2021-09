Percorso abilitante per diventare docenti, a Trento diventa realtà. Nelle altre regioni procedura straordinaria ferma da luglio 2020 Di

Diventare insegnanti: come ottenere l’abilitazione? Se lo chiedono da ormai troppo tempo i tantissimi docenti che affollano la seconda fascia delle GPS, o che hanno conseguito la laurea dopo il 6 agosto 2020 dato che le procedure avviate sono ancora ferme.

In Trentino procedura coordinata di assunzione e abilitazione

La Giunta Provinciale di Trento ha approvato lo scorso 24 settembre una norma con doppia finalità, di stabilizzazione e abilitazione dei docenti precari con servizio, inseriti nelle graduatorie della provincia autonoma.

La norma naturalmente è pensata per la scuola secondaria.

I candidati non in possesso di abilitazione all’atto della presentazione della domanda di concorso, che nella prova d’esame otterranno una valutazione pari o superiore a 35/50, potranno conseguire l’abilitazione e quindi concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato già dal primo anno scolastico utile dopo l’approvazione delle graduatorie.

I candidati non ancora abilitati che otterranno nella prova d’esame una valutazione inferiore a 35/50, saranno tenuti a conseguire l’abilitazione tramite la partecipazione ad un apposito percorso abilitante, le cui modalità di svolgimento saranno disciplinate con successiva deliberazione della Giunta provinciale e previa intesa con il competente Ministero dell’istruzione. REQUISITI per partecipare al concorso nella provincia autonoma di Trento

Nelle altre regioni fermi alla domanda presentata entro il 15 luglio 2020

Bandito con Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, le domande sono state presentate entro il 15 luglio 2020, le prove mai svolte finora.

La prova della procedura straordinaria per l’abilitazione nella scuola secondaria di I e II grado consiste in una prova scritta computer based composta da 60 quesiti a risposta multipla della durata di 60 minuti (fermi restando eventuali tempi aggiuntivi per candidati di cui all’art. 20 della legge 104/92).

Ma non c’è ancora una data di svolgimento della prova.

Concorso straordinario per abilitazione. Toccafondi “non arriverà nei prossimi mesi, un docente su due nelle paritarie ne è privo”