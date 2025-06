Percorsi universitari abilitanti a.a. 2024/2025 – Università Niccolò Cusano

L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, attraverso il proprio Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF), attiva per l’anno accademico 2024/2025 i Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado, in conformità al DPCM 4 agosto 2023.

Cosa prevede il nuovo sistema abilitante?

Il DPCM 4 agosto 2023, in attuazione del D.Lgs. 59/2017, disciplina l’accesso e lo svolgimento dei percorsi abilitanti all’insegnamento. I corsi sono accreditati secondo quanto stabilito dal D.M. MUR n. 367 del 18 aprile 2025, con riferimento all’Allegato A, che ne definisce struttura, CFU e requisiti.

Posti disponibili

Per l’a.a. 2024/2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato 1.515 posti complessivi per i percorsi abilitanti attivati presso l’Università Niccolò Cusano, suddivisi per classe di concorso e regione, riportate più nello specifico nel bando dell’Università.

Classi di concorso:

A011 – Discipline letterarie e latino

A019 – Filosofia e storia

A021 – Geografia

A022 – Italiano, storia, geografia

A026 – Matematica

A027 – Matematica e fisica

A028 – Matematica e scienze

A046 – Scienze giuridico-economiche

A047 – Matematica applicata

A048 – Scienze motorie e sportive

Regioni:

Lazio

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Friuli Venezia Giulia

Lombardia







Tipologie di percorso (ad accesso programmato)

Percorso da 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 59/2017, rivolto principalmente a tutti i laureati, agli iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale o ad una magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU/CFA conseguiti.

Percorso da 30 CFU, ai sensi dell’art. 2 ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 DPCM del 4 agosto 2023) riservato ai docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritaria, di cui almeno uno nella specifica classe e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 -bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

Accesso riservato e distribuzione posti

La distribuzione dei posti tiene conto del 45% di riserva prevista dal DM 148/2025, con un 5% destinato ai docenti con contratto attivo nell’istruzione e formazione professionale regionale.

Scadenza domanda

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al 25 giugno 2025, ore 16:00, salvo eventuali proroghe.

Oltre tale data non sarà possibile integrare o modificare la documentazione. Si raccomanda un’attenta verifica della corretta conclusione della procedura.

Organizzazione didattica

Il 50% dei crediti totali del percorso sarà realizzato in modalità telematica sincrona e il restante 50% in presenza (o presenza mediata) presso le sedi accreditate dell’Università Niccolò Cusano.

L’attività didattico-formativa dei percorsi abilitanti avrà inizio nella prima decade di luglio 2025, per proseguire sino al 28 luglio e riprendere in modalità sincrona nel mese di settembre,

Il tirocinio diretto avrà luogo, invece, coerentemente con i calendari scolastici a partire da settembre

Le prove finali si svolgeranno dopo il termine delle attività didattiche, incluse le attività di tirocinio diretto, e termineranno entro il 19 novembre 2025. nel rispetto della tempistica indicata nella nota congiunta MIM e MUR correlata alla partecipazione dei docenti abilitati alla terza procedura concorsuale (concorso PNRR3)

Per maggiori dettagli, elenco completo delle classi di concorso e modalità di iscrizione, consulta il sito ufficiale dell’Università Niccolò Cusano: www.unicusano.it

Il bando è scaricabile al seguente link https://www.unicusano.it/wp-content/uploads/Documenti/formazione_insegnanti/2025.05.27_bando_60_30_CFU.pdf

L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, attraverso il proprio Centro Interdipartimentale per i Servizi Formativi (CISF) ha pubblicato anche il bando del Percorso da 30 CFU ex art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, a cui, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, possono accedere:

Gli specializzati nel TFA, per abilitarsi ad una classe di concorso.

Coloro che sono già abilitati a una classe di concorso possono conseguire l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione,

Chi è abilitato ai 60 CFU può iscriversi per conseguire un’ulteriore abilitazione.

Il Percorso viene erogato in modalità online sincrona. Le lezioni si svolgeranno su piattaforma dedicata con controllo di frequenza e accessi.

La prova finale è in presenza e consiste in una prova scritta (intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina) e una lezione simulata. Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima pari al 70 per cento per ogni attività formativa.