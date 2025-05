Percorsi sostegno nelle Università docenti tre anni di servizio: 12.300 posti primaria e soli 1.800 secondaria II grado, più quelli di Indire. Quando i bandi Di

Comincia a delinearsi il percorso previsto dall’art. 6 del DL 71/2024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio, alla quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato attuazione con il decreto n. 75 del 24 aprile 2025.

I posti a disposizione

Come indicato nel decreto n. 75 il Ministero ha emanato il 22 maggio un Avviso alle Università interessate ad avviare i percorsi, alla luce dei requisiti richiesti.

La piattaforma per l’inserimento dell’offerta formativa sarà aperta fino al 3 giugno.

I posti a disposizione peri docenti con tre anni di servizio entro il 31 agosto 2024 sono così distribuiti

n. 3.000 posti per la scuola dell’infanzia;

posti per la scuola primaria n. 3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado;

Vi è dunque una netta prevalenza di posti per la primaria e sappiamo anche che il numero maggiore di contratti senza titolo è stato stipulato in Lombardia, pertanto si rende necessario avviare questa tipologia di percorsi

Negli ultimi anni invece non si è verificata, con la stessa proporzione numerica, la necessità di assumere docenti non specializzati per posto sostegno ella scuola secondaria di secondo grado

Ai numeri proposti alle Università bisogna aggiungere i posti che saranno autorizzati per INDIRE che, complessivamente (compresi i percorsi per abilitati estero) potrebbero essere 19.000.

Il meccanismo di iscrizione

Data la scadenza del 3 giugno per la presentazione dell’offerta formativa, ci aspettiamo che nelle settimane successive le Università ricevano il via libera alla pubblicazione dei bandi.

Ciascun bando presenterà pertanto il mero max di posti attivabili per ciascun Ateneo e grado di scuola.

In apposite FAQ il Ministero ha spiegato che

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

– priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento

– prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Requisiti di accesso

In fase di iscrizione le Università dovranno fare attenzione al requisito di accesso “almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno negli ultimi cinque anni sul medesimo grado” + il titolo di accesso

Il Ministero ha chiarito

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.”

N.B. Il decreto stesso (e il Ministero lo ha ampiamente chiarito ai sindacati) lascia spazio ad un secondo corso, da attivare entro il 31 dicembre 2025 e in quell’occasione potrebbe essere considerata come terza annualità il 2014/25

Le risposte ai quesiti

