Percorsi abilitanti riapertura straordinaria 60 cfu. Scadenza adesioni 24 giugno. Contatta Eurosofia

Apertura straordinaria ai percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU. La scadenza è prevista il giorno 24 giugno 2024.

Di seguito una sintesi dei percorsi che saranno attivati, della modalità di distribuzione delle lezioni e del tirocinio.

a) Percorso da Percorso da 60 CFU (art. 7, co. 2, del DPCM): è rivolto principalmente a tutti i laureati NON in possesso dei 24 CFU, agli iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale o ad una magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU/CFA conseguiti.

Scadenza iscrizioni: 24 giugno 2024 alle ore 16.30

Pubblicazione graduatoria: 1 luglio 2024

Data iscrizione: i candidati collocati in posizione utile potranno iscriversi dal 2 luglio alle ore 15.00 al 5 luglio 2024 alle ore 23:59

Avvio percorso: 12 luglio 2024

Costi: 2.400 euro + 100 euro (quota d’iscrizione alle preselezioni) 4 rate da 600 euro cadauna

Durata lezioni online: dal 12 luglio 2024 al 28 luglio 2024. Riprenderà poi dal 6 settembre 2024, compreso il tirocinio indiretto, per concludersi entro il 30 novembre 2024

Durata tirocinio in presenza:

Tirocinio diretto 180 ore (dal 23 settembre 2024 per concludersi entro il mese di novembre 2024, nella propria regione, nelle scuole indicate da quella USR oppure dove il candidato insegnasse in quei mesi oppure presso altro istituto che dovrà essere individuato dal candidato ed il Dirigente Scolastico dovrà prendere direttamente contattato con l’Ateneo per sottoscrivere una convenzione).

Tirocinio indiretto 60 ore (presso la sede Pegaso che sarà indicata nella Regione in cui ci si iscrive, di norma, nei fine settimana, a eccezione di 10 ore che saranno erogate in giorni infrasettimanali, relativamente al periodo settembre- novembre 2024).

Si precisa che il tirocinio deve essere seguito obbligatoriamente in presenza.

b) Percorso da 30 CFU per docenti con almeno 3 anni di servizio (art. 7, co. 6, del DPCM): dedicato a docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe

Scadenza iscrizioni: 24 giugno 2024 alle ore 16.30

Pubblicazione graduatoria: 1 luglio 2024

Data iscrizione: i candidati collocati in posizione utile potranno iscriversi dal 2 luglio alle ore 15.00 al 5 luglio 2024 alle ore 23:59

Avvio percorso: 12 luglio 2024

Costi: 1900 euro + 100 (quota d’iscrizione alle preselezioni) 4 rate da 475 euro cadauna.

Durata lezioni online: dal 12 luglio 2024 al 28 luglio 2024. Riprenderà poi dal 6 settembre 2024, compreso il tirocinio indiretto, per concludersi entro il 30 novembre 2024

Durata tirocinio in presenza:

Tirocinio indiretto 54 ore (presso la sede Pegaso che sarà indicata nella Regione in cui ci si iscrive, di norma, nei fine settimana, a eccezione di 10 ore che saranno erogate in giorni infrasettimanali, relativamente al periodo settembre-novembre 2024.

Si precisa che il tirocinio deve essere seguito obbligatoriamente in presenza.

c) Percorso transitorio 30 CFU (art. 14, co. 2, del D.P.C.M.): previsto per i neolaureati o per chi NON ha acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024), con l’obbligo di integrare i crediti in caso di vittoria nel concorso.

Scadenza iscrizioni: 24 giugno 2024 alle ore 16.30

Pubblicazione graduatoria: 1 luglio 2024

Data iscrizione: i candidati collocati in posizione utile potranno iscriversi dal 2 luglio alle ore 15.00 al 5 luglio 2024 alle ore 23:59

Avvio percorso: 12 luglio 2024

Costi: 1900 euro + 100 (quota d’iscrizione alle preselezioni) 4 rate da 475 euro cadauna.

Durata lezioni online: dal 12 luglio 2024 al 28 luglio 2024. Riprenderà poi dal 6 settembre 2024, compreso il tirocinio indiretto, per concludersi entro il 30 novembre 2024

Durata tirocinio in presenza Tirocinio indiretto 54 ore (presso la sede Pegaso che sarà indicata nella Regione in cui ci si iscrive, di norma, nei fine settimana, a eccezione di 10 ore che saranno erogate in giorni infrasettimanali, relativamente al periodo settembre- novembre 2024.

Si precisa che il tirocinio deve essere seguito obbligatoriamente in presenza.

Per aderire e partecipare alla selezione è necessario compilare e inviare a [email protected] la scheda di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni entro e non oltre le ore 23.59 del 24 giugno 2024.

Gli utenti disposti a spostarsi in altre sedi per la frequenza del tirocinio possono essere indirizzati anche in altre regioni, consultale QUI (Sicilia, Campania, Molise, Puglia, Lazio)

SINTESI CLASSI DI CONCORSO E POSTI DISPONIBILI PER REGIONE

SCADENZA ADESIONI 24 GIUGNO

CAMPANIA Classe Denominazioneclasse Posti A053 STORIA DELLA MUSICA 6 A063 TECNOLOGIE MUSICALI 1 A064 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 7 A28 MATEMATICA E SCIENZE 20 AB55 CHITARRA 29 AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 4 B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 160 TotalepostidisponibiliCampania 227

LAZIO Classe Denominazioneclasse Posti A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 42 A063 TECNOLOGIE MUSICALI 4 A064 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 2 A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 9 A28 MATEMATICA E SCIENZE 27 B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 115 TotalepostidisponibiliLazio 199

MOLISE Classe Denominazioneclasse Posti A053-FI STORIA DELLA MUSICA Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA “Rome University of Fine Arts” 9 AJ55-FI PIANOFORTE Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA “Rome University of Fine Arts” 2 AB56-FI Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA “Rome University of Fine Arts” 1 TotalepostidisponibiliMolise 12

PUGLIA Classe Denominazioneclasse Posti A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 56 A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 19 A28 MATEMATICA E SCIENZE 104 A50 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG 1 B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 154 TotalepostidisponibiliPuglia 334

SICILIA Classe Denominazioneclasse Posti A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC 8 A17 DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR 1 B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 13 TotalepostidisponibiliSicilia 22

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni

La presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni e il pagamento del relativo contributo vanno effettuati entro il 24 giugno ore 16.30. Non saranno accettate dall’ateneo candidature successive.

Per aderire e partecipare alla selezione è indispensabile scaricare la scheda di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni, compilarla e inviarla a [email protected].

La segreteria Eurosofia provvederà ad effettuare la registrazione in piattaforma, e a fornire le istruzioni operative per la presentazione.

Ogni utente che avrà compilato la scheda, riceverà un link nella propria email da parte dell’università telematica Pegaso, e dovrà completare la procedura di ammissione alle preselezioni inserendo:

Documento di riconoscimento,

codice fiscale,

titolo di studio,

certificato anni di servizio,

Altri titoli

NB: In caso di mancato completamento della procedura e/o del mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione, il candidato sarà automaticamente escluso.

[*] . Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione alle preselezioni non viene in nessun caso rimborsato da parte dell’Ateneo.

