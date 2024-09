Percorsi abilitanti: pubblicati i bandi dei 30 e 60 cfu, scadenza 5 giugno, affidati ad EUROSOFIA E.C.P. Pegaso

Pubblicati i bandi per la selezione dei candidati che dovranno conseguire l’abilitazione seguendo i percorsi da 30 e 60 CFU, per ogni classe di concorso accreditata, verranno attivati per l’a.a. 2023/2024 i seguenti percorsi:

a) Percorso da Percorso da 60 CFU (art. 7, co. 2, del DPCM): È rivolto principalmente a tutti i laureati NON in possesso dei 24 CFU , agli iscritti ad un corso di laurea magistrale biennale o ad una magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU/CFA conseguiti.

b) Percorso da 30 CFU per docenti con almeno 3 anni di servizio (art. 7, co. 6, del DPCM): dedicato a docenti con almeno 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui uno almeno nella specifica classe

c) Percorso transitorio 30 CFU (art. 14, co. 2, del D.P.C.M.): previsto per i neolaureati o per chi NON ha acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (validi per partecipare ai concorsi fino alla fine del 2024), con l’obbligo di integrare i crediti in caso di vittoria nel concorso.

Per consultare le classi di concorso attivate è necessario cliccare sul seguente LINK

Le regioni in cui saranno attivati i percorsi sono: Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia.

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni

La presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni e il pagamento del relativo contributo vanno effettuati dal 23 maggio alle ore 15.00 e si chiudono il 5 giugno2024alle ore 23.59. Non saranno accettate dall’ateneo candidature successive.

Per aderire e partecipare alla selezione è indispensabile scaricare la scheda di presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni, compilarla e inviarla a [email protected].

La segreteria Eurosofia provvederà ad effettuare la registrazione in piattaforma, e a fornire le istruzioni operative per la presentazione.

Ogni utente che avrà compilato la scheda, riceverà un link nella propria email e dovrà completare la procedura di ammissione alle preselezioni inserendo:

Documento di riconoscimento,

codice fiscale,

titolo di studio,

certificato anni di servizio,

Altri titoli

Dopo aver completato l’inserimento dei dati, l’utente dovrà versare all’Università Telematica Pegaso il contributo obbligatorio di € 100,00, esclusivamente tramite carta di credito.

NB: In caso di mancato completamento della procedura e/o del mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione, il candidato sarà automaticamente escluso.

[*] . Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione alle preselezioni non viene in nessun caso rimborsato da parte dell’Ateneo.

Date utili e scadenze

La presentazione della domanda di ammissione alle preselezioni e il pagamento del relativo contributo vanno effettuati dal 23 maggio alle ore 15.00 e si chiudono il 5 giugno2024alle ore 23.59.

Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione delle procedure.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate il giorno 10 giugno 2024, e saranno scaricabili accedendo su http://www.unipegaso.it, Percorsi 60-30-36 CFU al seguente link https://www.unipegaso.it/percorsi-abilitanti-insegnanti-60-30-36-cfu

Tale pubblicazione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.

I candidati collocati in posizione utile in graduatoria dovranno iscriversi dall’11 giugnoalleore 15.00 e sichiudono il14giugno 2024alle ore 23:59.

Per l’iscrizione i collocati in graduatoria riceveranno opportuna email, nella quale sarà possibile reperire il link per la formalizzazione dell’iscrizione, che avverràconlacorresponsionedellaprimaratad’iscrizione.

È responsabilità dei vincitori verificare che sia pervenuta l’email e contattare l’indirizzo e- mail [email protected] qualora, pur presenti in graduatoria, non avessero ricevuto debita email.

Decorso il termine perentorio fissato per il 14 giugno 2024 alle ore 23:59 si provvederà,entro il 20 giugno 2024, alla ripubblicazione delle graduatorie, relativamente ai postirimasti eventualmente scoperti, con la possibilità, per i candidati risultanti in posizione utile, di potersi iscrivere, presentando la pertinente domanda d’iscrizione e provvedendo al pagamento della prima rata d’iscrizione, a partire dalle ore 10.00 del 21 giugno 2024entroe nonoltrele ore 23.59 del22giugno 2024.

L’attività didattico-formativa dei percorsi abilitanti, di cui al presente bando, avràinizioil 12luglio2024 per proseguiresinoal28luglio2024compreso. Riprenderàpoiil6settembre2024,compresoiltirocinioindiretto,perconcludersidefinitivamenteentroil30novembre 2024. Gli insegnamenti di area comune e di didattiche disciplinari saranno impartiti, di norma, nei fine settimana.

Leattivitàditirocinioindirettoavrannoluogo,dinorma,neifinesettimana,aeccezionedi10orechesarannoerogateingiorniinfrasettimanali,relativamentealperiodosettembre-novembre2024.

Il tirociniodirettoavrà luogo, invece, coerentemente con icalendari scolastici,a partire dal23settembre2024perconcludersientroilmesedinovembre2024.

Le prove finali inizieranno subito dopo il termine dell’erogazione dell’attività didattico- formativa per terminare entro la data di scadenza fissata dalla nota del MUR del 14 maggio 2024. Si ipotizza al riguardo, come arco temporale: dal 2 dicembre a entro e non oltre il 14 dicembre 2024.

Contatta la segreteria e fatti supportare dagli orientatori di Eurosofia !

[email protected] – 091.7098311