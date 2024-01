Percorsi abilitanti, perché le Università non propongono tutte le classi bandite nel concorso 2024? Come si conseguirà abilitazione Di

Percorsi abilitanti: prosegue a rilento l’attivazione per l’anno accademico 2023/24, tanto che la prima data utile inserita nel DPCM 4 agosto 2023, ossia quel 28 febbraio entro il quale avrebbe dovuto concludersi il corso da 30 CFU per permettere la partecipazione al secondo concorso della fase straordinaria PNRR certamente non è più verosimile. Si è in attesa del decreto del Ministero in cui si indichino, dopo la risposta dell’ANVUR, i percorsi attivabili.

Il decreto atteso del Ministero indicherà esclusivamente i corsi attivabili dalle Università nell’anno accademico 2023/24, a partire dai corsi da 60 CFU che hanno la precedenza.

I nostri lettori si chiedono

nei vostri articoli relativi alle Università che attivano i corsi abilitanti, non trovo quelle che svolgeranno i percorsi abilitanti di 30 CFU per le classi di conc. B014-B019…

Eppure queste classi di conc sono state bandite con posti disponibili messe a concorso nello Straordinario TER 2023; Ad es. x la B014 in Lombardia ci sono n. 34, n 16 x il veneto etc..) Forse mi sfugge qualcosa ma non trovo l’ Università in cui sono previsti. Grazie e b. Giornata

Vi scrivo per chiedere un’informazione in merito ai percorsi abilitanti. Ieri ero in servizio quando si è svolta la diretta e, nonostante io l’abbia seguita in asincrono, questa domanda non è stata fatta.

Ho notato che nella lista delle università che erogheranno i corsi, nel Lazio praticamente nessuna include la cdc AB25, ma solo AB24. Se dovessi vincere il concorso e rientrare nei 20 posti disponibili per AB 25 come farò ad abilitarmi? Essendo i corsi anche in presenza, sarebbe materialmente impossibile andare a seguire le lezioni in un’altra regione! Non dovrebbero assicurare l’erogazione delle cdc per le quali sono previsti dei posti nel bando di concorso?

Le classi di concorso previste dal concorso DDG n. 2575/2023

Il Ministero dell’istruzione e del Merito, bandendo il concorso per la scuola secondaria, ha messo a disposizione i posti vacanti dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023/24.

Le classi di concorso sono quelle previste dall’Allegato 1 al bando.

La normativa, il DM n. 205 del 26 ottobre 2023, prevede che il candidato che superi il concorso e si collochi in posizione utile in graduatoria

sia assunto a tempo determinato

completi, nel corso dell’anno di prova e formazione, il percorso per conseguire l’abilitazione

Il percorso per conseguire l’abilitazione

Si tratta di percorsi da

30 CFU per il candidato che ha partecipato al concorso con il requisito “laurea + 3 anni di servizio”

36 CFU per il candidato che ha partecipato al concorso con il requisito “laurea + 24 CFU”

Questi due percorsi, come indicato nella nota MUR del 6 novembre 2023, non sono previsti nell’anno accademico 2023/024 ma saranno avviati nell’anno accademico 2024/25.

Il Ministero indicherà alle Università quale offerta formativa sarà necessaria e le Università richiederanno l’accredito per quelle classi di concorso.

Verosimilmente, si tratterà delle classi di concorso presenti nel bando di concorso.

Pertanto, le classi di concorso di interesse non vanno cercate adesso, perché al momento il riferimento è all’anno accademico 2023/24.

N.B. In ogni caso i dati finora diffusi circa la richiesta delle classi di concorso sono da considerarsi provvisori, bisogna attendere il decreto del Ministero che ufficializzerà a breve le classi di concorso autorizzate per Università.

Percorsi da attivare nel 2023/24

I percorsi da attivare saranno dunque

Percorso 60 CFU/CFA

Percorso 30 CFU/CFA per permettere la partecipazione al secondo concorso

per permettere la partecipazione al secondo concorso Percorso 30 CFU/CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

Le Università che finora hanno comunicato attraverso una pagina web del sito la loro adesione ai percorsi. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

N.B. I percorsi da 30 CFU per docenti in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno sono svincolati dal fabbisogno

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2024/25

Percorso da 60 CFU/CFA

Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio

per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio Percorso da 30 CFU per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti del concorso straordinario bis

per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti del concorso straordinario bis Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU

per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU Percorso da 36 CFU per coloro che accedono al concorso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra per l’a.a. 2024/2025 è di circa n. 35.976, fabbisogno che il MIM dettaglierà per classe di concorso e su base regionale.

Se dovessi vincere il concorso come ITP, ma nessuna università dovesse attivare il percorso abilitante sulla mia classe di concorso, cosa succede?

E se nel frattempo volessi abilitarmi?

Se da un lato la problematica investe coloro che non trovano la propria classe di concorso richiesta dall’Università in cui vorrebbero frequentare il corso, dall’altra ci sono aspiranti che potrebbero comunque conseguire l’abilitazione nell’anno accademico 2023/24 senza attendere l’esito del concorso.

Si tratta di coloro che “approfitteranno” dell’opportunità di iscriversi ai percorsi abilitanti da 60 CFU

Essendomi iscritta al concorso con i 24 CFU devo aspettare il corso da 36 CFU del 2024-25 o nel frattempo posso iscrivermi a quella da 60 CFU in attesa dell'esito del concorso?

