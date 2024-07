Percorsi abilitanti, parte una nuova edizione dei 30 CFU online: ecco in quali Università iscrizioni aperte e per quali classi di concorso Di

Alcune Università stanno avviando una nuova edizione (ma alcune sono anche alla terza/quarta) dei Percorsi Abilitanti di cui all’art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, riservati ai docenti già in possesso di abilitazione in altra classe di concorso o grado di istruzione oppure specializzati sostegno.

Ecco i BANDI aperti

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria Il Bando –

Università Giustino Fortunato IL BANDO –

A – 012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A – 018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A – 028 MATEMATICA E SCIENZE

A – 045 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI

A – 046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE

A – 048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI II GRADO

A – 049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A – 060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AB – 24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)

E-Campus IL BANDO –

a) A11 – Discipline letterarie e latino

b) A12 – Discipline letterarie

c) A13 – Discipline letterarie latino e greco

d) A18 – Filosofia e Scienze umane

e) A19- -Filosofia e Storia

f) A22 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado

g) A23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera

h) A26 – Matematica

i) A27 – Matematica e fisica

j) A28 – Matematica e Scienze

k) A45 – Scienze economico -aziendali

l) A46 – Scienze giuridico – economiche

m) A47 – Scienze matematiche applicate

n) A48 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

o) A49 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

p) A54 – Storia dell’Arte

q) A01 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

r) A04 – Design del libro

s) A05 – Design del tessuto e della moda

t) A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

u) A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

v) A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

w) A17 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

x) A62 – Tecnologie e tecniche per la grafica

LUMSA –

UniCusano –

Tuscia Avviso del 03 luglio 2024 – II Edizione Percorso 30 CFU Art. 13 DPCM 4 agosto 2023 Si comunica che prossimamente verrà emanato il Bando di ammissione alla II edizion

Università degli Studi di Cassino – Entro la prima metà di luglio sarà pubblicato l’avviso per le iscrizioni al II ciclo del Percorso abilitante 30 CFU Art. 13 DPCM 4 agosto 2023

UniRomaTre 17/06/2024 – L’Università degli Studi Roma Tre sta valutando la possibilità di avviare a breve una nuova edizione dei percorsi di formazione da 30 CFU di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, finalizzati al conseguimento di un’ulteriore abilitazione. Informazioni e aggiornamenti saranno resi disponibili su questo sito.

Università degli Studi di Camerino –

A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA

 A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE

 A015 DISCIPLINE SANITARIE

 A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

 A026 MATEMATICA

 A027 MATEMATICA E FISICA

 A028 MATEMATICA E SCIENZE

 A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI

 A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA

 A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

 A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

 A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE

 A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

 B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

 B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

Università degli Studi del Molise è in fase di attivazione la seconda edizione dei Percorsi abilitanti da 30 CFU (Art. 13 comma 2 del DPCM)

Università degli Studi di Enna https://unikore.it/ateneo/facolta/percorsi-di-formazione-iniziale/

Chi può accedere ai percorsi

Docenti Specializzati sul sostegno;

Docenti abilitati in una qualsiasi classe di concorso: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria.

I suddetti docenti potranno richiedere:

a) abilitazione in una qualsiasi classe di concorso (purché in possesso di titolo valido);

Caratteristiche del percorso

Il percorso è in modalità telematica sincrona, di solito le attività sono organizzate nei fine settimana. Il percorso è a frequenza obbligatoria

Per la partecipazione alla prova finale è necessaria la presenza almeno al 70% delle Attività formative.

Non è previsto tirocinio, né diretto né indiretto

L’accesso è libero, non c’è un numero massimo di iscritti definito a livello ministeriale. I numeri di sostenibilità (sia minimi che massimi) sono stabiliti dai singoli Atenei.

N.B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale, fanno fede i siti delle rispettive Università.

FAQ

I percorsi da 30 CFU per seconda abilitazione verranno attivati anche nel 2024/25

Non c’è motivo per credere ad un loro stop, ma non si hanno ancora gli accreditamenti per i percorsi del 2024/25

Chi ha già conseguito una abilitazione tramite un percorso da 30 CFU art. 13 comma 2, può iscriversi ad un altro percorso sempre nell’anno accademico 2023/24 per un’altra classe di concorso?

Non ci sono FAQ specifiche su questo argomento ma di fatto non si configura come una doppia frequenza. A nostro parere la normativa non aveva considerato il “successo” che questi percorsi avrebbero avuto presso i docenti cosiddetti “ingabbiati” e coloro che nel frattempo conseguono la specializzazione sostegno, né la possibilità di attivare nello stesso anno accademico più edizioni dello stesso percorso.

FAQ del Ministero

È prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti nei percorsi da 30 CFU riservati a coloro che sono già in possesso di abilitazione su altra classe o della specializzazione sul sostegno?

Per i percorsi da 30 CFU dedicati a coloro che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione non c’è alcun riferimento all’allegato B del DPCM del 4 agosto 2023 che stabilisce le regole per il riconoscimento dei crediti. Tuttavia, tali corsi possono essere considerati, per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti, analoghi agli altri percorsi da 30 CFU. Quindi possono essere riconosciuti 6 CFU se coerenti con l’offerta formativa definita per colmare le mancanze rispetto al profilo conclusivo del docente abilitato definito dall’allegato A.

Percorsi 60 e 30 CFU per abilitare i docenti della secondaria: i Bandi, le prime graduatorie (e le prime esclusioni), i 24 CFU non valgono per intero [LO SPECIALE]