Percorsi abilitanti e classi di concorso accorpate: ci sarà una doppia possibilità di accesso e un titolo che vale doppio

I percorsi abilitanti per i docenti possono partire a breve: dopo la pubblicazione dei decreti attuativi del MUR le Università possono far partire i corsi.

La questione percorsi abilitanti si lega a quella dell’accorpamento delle classi di concorso, avvenuta recentemente.

Durante il Question Time in diretta su OS TV del 29 aprile, Sonia Cannas ha parlato del tema rispondendo alla seguente domanda: “Le classi di concorso accorpate danno doppia possibilità di accesso ai percorsi abilitanti?”

“Per questo ciclo sì, perché ancora saranno differenti i percorsi, anche se poi l’abilitazione in una delle due classi di concorso darà l’abilitazione anche nell’altra“, spiega Cannas.

“Però poi dai cicli successivi invece dovrebbe essere un unico percorso abilitante per le classi di concorso accorpate“, aggiunge.

Ecco cosa dice in proposito il Decreto n. 621 del 22 aprile 2024 all’art. 4 “4. I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.”

In ogni caso si può frequentare solo un percorso per anno accademico.

Questo può aiutare anche nella scelta della classe di concorso. Magari infatti l’Università in cui sarebbe più comodo frequentare il percorso attiva solo una delle due classi di concorso e magari quella che non avremmo scelto in prima battuta.

Lo scorso 10 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dm n. 255 del 22 dicembre 2023, con entrata in vigore l’11 febbraio 2024, che stabilisce l’accorpamento di alcune classi di concorso.

Si tratta di

A-01 e A-17 : fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-12 e A-22 : unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-24 e A-25 : integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-29 e A-30 : aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-48 e A-49 : combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 1e A-73 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

In relazione ai corsi abilitanti, dunque, l’abilitazione conseguita su una delle due classi di concorso oggi accorpate varrà per entrambe. Invece, dall’anno prossimo i corsi saranno attivati in riferimento alle classi di concorso accorpate.

