Percorsi abilitanti docenti, ecco quali saranno le classi di concorso nelle Università della Calabria. Nessuna per gli ITP

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023. In attesa di alcuni importanti provvedimenti (l’accreditamento definitivo da parte di ANVUR, il decreto ministeriale con l’autorizzazione delle classi di concorso e posti per Università, le modalità di accesso in caso di domande in numero superiore rispetto ai posti), si procede con gli adempimenti necessari.

L’accreditamento delle scuole per il tirocinio

I docenti che seguiranno i percorsi abilitanti (tranne coloro che seguono il percorso da 30 CFU in quanto già abilitati per altro grado di scuola /classe di concorso o specializzati sostegno) dovranno svolgere anche delle ore di tirocinio.

Le scuole deliberano quindi di accogliere i docenti tirocinanti.

A queste si aggiunge oggi la Calabria.

L’USR Calabria, nel dare avvio alle candidature delle scuole scrive “Tenuto conto del parere favorevole, ex art. 4 comma 4 lett. B DPCM4 agosto 2023, espresso dalla Direzione Generale dell’USR per la Calabria, alle Università che ne hanno fatto richiesta, per le classi di concorso

A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A014, A017, A018, A019, A020, A021, A022, A023, A026, A027, A028, A030, A031, A034, A037, A040, A041, A042, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A054, A060, A062, A064, A065, AA24, AA25, AB24, AB25, AB55, AB56, AC55, AC56, AG56, AH56, AI55, AI56, AJ55, AJ56, AK55, AK56, AM55, AM56, AN56, AW55, è indetta la procedura per la predisposizione dell’elenco delle Istituzioni scolastiche accreditate quali sedi di tirocinio”

Quelle elencate dunque le classi di concorso per le quali occorrono dei docenti tutor che affiancheranno i colleghi nelle attività di tirocinio nell’ambito dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, per i quali peraltro non si ha ancora una data di avvio né tantomeno i bandi per la partecipazione.

Nessuna classe di concorso per gli ITP

Ciò che emerge, nell’elenco pubblicato dall’USR, è la mancanza delle classi di concorso della tabella B per gli ITP.

Il Ministero però aveva elencato, anche per la Calabria, l’esigenza di alcuni posti per alcune classi di concorso

Ci sarà sicuramente modo di approfondire la questione. Il Ministero infatti ha proposto alle Università il fabbisogno per l’anno accademico 2023/24 e sulla base di questo e della possibilità di ogni Ateneo di poter offrire una didattica di qualità è stata generata una proposta di percorso, adesso sottoposta al vaglio dell’ANVUR che dovrebbe rendere note le decisioni assunte proprio in questi giorni.

Emerge, a livello nazionale, una esiguità di percorsi richiesti per gli ITP.

