Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU, ecco le PAGINE delle Università da monitorare per l’accesso [AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti docenti: le prime Università, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 4 agosto 2023, hanno predisposto una apposita pagina sul loro sito in cui saranno pubblicate le relative novità. Al momento sono poche, in quanto bisogna aspettare un ulteriore decreto del Ministero nonché l’accreditamento da parte degli Atenei.

I percorsi universitari per conseguire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria

Il nuovo sistema di formazione e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è stato delineato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017.

Un passaggio fondamentale è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 del DPCM 4 agosto 2023, che delinea i vari percorsi previsti.

Nel corso del tempo saranno attivati corsi da

60 CFU,

30 CFU

36 CFU

Il percorso avrà un costo massimo di 2500 euro (60 CFU), massimo 2000 euro per i corsi da 30 CFU.. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Classi di concorso attivate, tempistiche e procedure di ammissione saranno pubblicate nelle prossime settimane.

Quali Università attiveranno i percorsi abilitanti

Queste le Università che sul loro sito hanno già aperto una pagina di riferimento per i Percorsi abilitanti per la scuola secondaria da 60 CFU

ABRUZZO

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti -Pescara – presentazione del percorso –

CALABRIA

Università della Calabria – La pagina –

EMILIA ROMAGNA

Università degli Studi di Bologna – La pagina –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste – L’Ateneo sta valutando l’attivazione per l’anno accademico in corso. Tutte le comunicazioni relative all’eventuale attivazione del Percorso saranno pubblicate in una pagina dedicata denominata “Percorso 60 CFU”.

Università degli Studi di Udine – La pagina –

LIGURIA

Università degli Studi di Genova – La pagina –

MARCHE

Università degli Studi di Urbino – La pagina –

PIEMONTE

Università degli Studi di Torino – La pagina –

PUGLIA

Università degli Studi di Foggia – La pagina –

VENETO

Università degli Studi di Padova – La pagina –

Università degli Studi di Venezia – La pagina –

N.B. Queste sono solo alcune delle Università che erogheranno i corsi, ce ne saranno tante altre che non hanno ancora comunicato nulla in proposito.

In effetti le notizie al momento languono. Da notare anche che alcune pagine sono state pubblicate on line all’indomani della pubblicazione del DL 36/2022 ma non sono state ancora aggiornate con la pubblicazione del DPCM definitivo del 4 agosto 2023, in cui sono contenuti i requisiti di accesso ai percorsi nonchè le modalità di accreditamento degli Atenei stessi o le modalità di riconoscimento di eventuali CFU pregressi della carriera universitaria.

Sono state invece pubblicate le LINEE GUIDA con le indicazioni dei requisiti che gli Atenei devono possedere per richiedere l’accreditamento.

Inoltre, secondo una indiscrezione pubblicata da Italia Oggi del 3 ottobre, le Università più avanti con le procedure sarebbero quelle di Bologna, Milano Bicocca, Palermo, Genova e Roma Tor Vergata. Questo naturalmente non inficia il percorso delle altre Università, al lavoro per l’erogazione dei corsi.

N.B. Le istituzioni avranno la possibilità di erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.

Controllare titolo di accesso

Nel frattempo però gli interessati, se non lo abbiano già fatto, possono controllare il titolo di accesso per stabilire se la laurea ha bisogno dell’integrazione di eventuali CFU per l’accesso alla classe di concorso richiesta.

È possibile farlo attraverso la pagina dedicata del Ministero, consultando il DPR 19/2026 e DM 259/2017.

