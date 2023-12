Percorsi abilitanti docenti 2024, 150 ore permessi studio: vale la domanda presentata entro il 15 novembre o si riapriranno i termini? [VIDEO] Di

Nella parte iniziale del 2024 è previsto l’avvio dei percorsi abilitanti per docenti di cui al DPCM 4 agosto 2023. I corsi saranno svolti dalle Università che stanno in questo periodo predisponendo il tutto.

Saranno tanti gli insegnanti, di ruolo o precari, che vorranno partecipare ai corsi per ottenere l’abilitazione ma che dovranno conciliare i loro impegni a scuola.

Per questo esistono i permessi studio, concessi fino a 150 ore. Tuttavia, considerando che i percorsi inizieranno intorno a gennaio 2024 e le domande per i permessi studio sono scadute a novembre 2023, gli insegnanti si chiedono: Cosa accadrà? Cosa potremmo fare?

A rispondere Manuela Pascarella, rappresentante della Flc Cgil, che in diretta su OS TV ha fatto il punto della situazione.

“In tante regioni sono stati firmati accordi precisi fra sindacati e uffici scolastici regionali per la riapertura dei termini di presentazione della domanda per poter ottenere il beneficio delle 150 ore“, spiega la sindacalista.

“Questi accordi – prosegue – sono stati chiesti dalle organizzazioni sindacali perché c’era questa tempistica sfalsata, per i ritardi del Governo nell’emanare il DPCM dei percorsi abilitanti, che è arrivato solo il 25 settembre, così chi voleva iscriversi ai corsi non aveva tempo per beneficiare delle 150 ore“.

USR Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana hanno permesso la presentazione della domanda con riserva. Leggi tutto

Dalle altre regioni al momento non si hanno indicazioni specifiche. La problematica si riaprirà sicuramente quando saranno pubblicati i bandi, attesi nelle prossime settimane.

Proprio quanto riferito da Manuela Pascarella lo abbiamo trattato in diversi articoli precedenti, ovvero che diverse regioni hanno deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande dei permessi studio ai partecipanti dei percorsi abilitanti.

