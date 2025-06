Percorsi abilitanti 2024/25: i posti sono 79.479. Ecco in quali regioni e Università sono stati assegnati i 4.096 del terzo decreto Di

Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25: ecco i BANDI e tutte le info utili per il secondo ciclo. 79.479 i posti totali, ripartiti tra le classi di concorso per Università. Il 18 aprile il MUR ha infatti pubblicato il terzo decreto con ulteriori 4.096 posti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito invece ha pubblicato una nota in cui autorizza le docenti vincitrici del concorso PNRR1, impossibilitate a svolgere il tirocinio diretto perché in gravidanza a rinviare l’assunzione in ruolo all’anno successivo a quello in cui completeranno il percorso di formazione.

I decreti con i posti

DM n. 156 del 24 febbraio 2025 Autorizzazione dei posti e modalità di selezione

Ripartizione dei posti per Università Allegato A

Decreto n. 148/2025 di RISERVA DEI POSTI + Allegato A

DM n. 270 del 19 marzo 2025 + Allegato A ripartizione dei posti secondo decreto

Tabella titoli (Allegato B al dm n. 156 non più valido) – Allegato B al dm n. 270/2025 VALIDO

Per determinare la Riserva dei posti

Decreto n. 367 del 18 aprile 2025 ulteriori 4.096 posti + Allegato A.pdf + Allegato B al dm n. 367 del 18 aprile 2025 VALIDO

Deroga a incompatibilità TFA sostegno IX ciclo e percorsi abilitanti

Quali percorsi sono previsti nell’anno accademico 2024/25

Offerta formativa ordinaria

a) Percorso da 60 CFU (allegato 1 del D.P.C.M.);

b) Percorso da 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)

N.B. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Qualora le domande pervenute siano in numero superiore al numero di posti, la selezione avverrà per titoli e servizi in base all’allegato B.

ITP: fino al 31 dicembre 2025 gli aspiranti accedono con il diploma ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017

Percorsi di completamento per vincitori di concorso

a) Percorso 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.).

b) Percorso 30 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.).

c) Percorso 36 CFU/CFA di completamento, di cui all’articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

Sarà possibile svolgere i corsi abilitanti interamente online?

No, i corsi abilitanti non possono essere svolti interamente online. Secondo il DPCM dell’agosto 2023, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale potranno svolgersi in modalità telematica, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, fino al 50% del totale.

I costi

Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.

Le indicazioni degli Uffici Scolastici

CALABRIA nota 31 marzo 2025 –

CAMPANIA: nota 18 marzo –

PIEMONTE FAQ 5 marzo 2025 –

SICILIA: nota 7 marzo – integrazione 17 marzo – nota 21 marzo –

Docenti vincitori concorso PNRR1 dei percorsi da 30 o 36 CFU possono svolgere tirocinio anche in scuole non accreditate. Chiarimenti Ministero

Vincitrici del concorso PNRR1 che non potranno svolgere tirocinio perché in gravidanza: proroga per il conseguimento dell’abilitazione Nota Ministero

Percorsi abilitanti 2024/25: I BANDI

ABRUZZO

Università Telematica IUL – I BANDI –

Accademia di Belle Arti dell’Aquila – La pagina – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Pescara La pagina –

Università degli Studi “G. d’Annunzio”CHIETI – PESCARA – IL BANDO –

Università dell’Aquila – IL BANDO –

Università degli Studi di Teramo – La pagina – Il BANDO –

Università telematica eCampus – La pagina – Il BANDO

Istituzione Capofila: Università Telematica Pegaso: La pagina – A022 e AC55

BASILICATA

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

Istituzione Capofila: Università Telematica Pegaso: La pagina – A022 – A050 – AC55 – AC56 –

CALABRIA

Conservatorio di Musica di Nocera Terinese –

Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria – La pagina –

Conservatorio Vibo Valentia – La pagina – IL BANDO –

Università Magna Grecia di Catanzaro – La pagina – IL BANDO –

Università della Calabria – BANDO + modifica –

Università telematica E Campus- Il BANDO

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma A011- A022- A026- A027- A028- A048-

CAMPANIA

UniCamillus – I BANDI –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Conservatorio di Musica d’Avellino – La pagina –

Conservatorio di Musica di Salerno – La pagina – IL BANDO –

Università Federico II Napoli – La pagina – Avviso – IL BANDO –

Università di Napoli L’Orientale – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Salerno – La pagina – indicazioni propedeutiche – IL BANDO –

Università Giustino Fortunato – I bandi

Università telematica Pegaso – La pagina – IL BANDO –

Link Campus University – La pagina – IL BANDO –

Università telematica E Campus – Il BANDO

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

EMILIA ROMAGNA

Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore – IL BANDO –

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini Bologna – La pagina –

Conservatorio di Musica di Modena e Carpi – La pagina – IL Bando –

Università Ferrara – IL BANDO –

Università di Parma – la pagina – IL BANDO –

Università telematica E Campus – Il BANDO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Conservatorio di Musica di Trieste – La pagina –

Università degli Studi di Trieste – Il Bando – il Decreto rettorale di rettifica del bando e il bando aggiornato.

Università di Udine: Manifesto degli Studi –

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

LAZIO

Accademia Nazionale di Danza –

UniCamillus – Pagina e BANDO –

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Accademia di Belle Arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di VITERBO – La pagina –

Conservatorio di Musica “O.Respighi” di Latina – La pagina – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma – La pagina –

Università LUMSA – La pagina – IL BANDO _

Link Campus University : la pagina 2024/25 – IL BANDO –

Università Telematica N. Cusano – IL BANDO –

Università degli Studi della Tuscia – IL BANDO –

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Roma Foro Italico –La pagina – IL BANDO –

Università La Sapienza – La pagina – IL BANDO –

Tor Vergata – La pagina – Il BANDO –

Università Europea di Roma – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – I BANDI –

UniNT – La pagina – IL BANDO –

UniRoma3: I BANDI –

Università telematica PegasoLa pagina –IL BANDO

Università telematica E Campus – Il BANDO

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

LIGURIA

Conservatorio di Musica di Genova – La pagina – Bando 60 CFA – BANDO 36 CFU A030 – BANDO 30 CFA A030 –

Conservatorio di Musica G. Puccini La Spezia – La pagina – Il BANDO –

Università degli Studi di Genova –

Università telematica E Campus – Il BANDO

LOMBARDIA

Università telematica Pegaso La pagina –

Conservatorio di Musica di Como – La pagina –

Università degli Studi INSUBRIA Varese Como – IL BANDO –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Conservatorio Luca Marenzio Brescia – La pagina – IL BANDO + rettifica –

Conservatorio di Milano – La pagina – Il BANDO –

Università di Pavia: Il bando –

Università degli Studi di Bergamo: Il BANDO –

Università degli studi di Milano – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Milano Bicocca – La pagina 2024/25 – IL BANDO –

Università telematica E Campus – Il BANDO

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

MARCHE

Conservatorio di Musica di Fermo “G. B. Pergolesi” – La pagina – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro – La pagina – BANDO 60 e 30 CFA –

Università degli Studi di Urbino – La pagina – IL BANDO _

Università di Camerino: La pagina e i BANDI –

Università telematica E Campus – Il BANDO

Università di Macerata – La pagina per l’anno accademico 2024/25 _IL BANDO –

MOLISE

Università degli Studi del Molise – La pagina – I BANDI –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Università telematica Pegaso –La pagina – IL BANDO

PIEMONTE

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

Università Telematica IUL –

Conservatorio di Musica D’Alessandria “Antonio Vivaldi” La pagina – bandi pubblicati

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi Torino – La pagina –

Università degli Studi di Torino – La pagina – IL BANDO

Università telematica E Campus – Il BANDO

PUGLIA

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Università Telematica IUL –I BANDI –

Università degli studi di Bari Aldo Moro: la pagina I BANDI –

Università Foggia_ Il BANDO –

Università del Salento – IL BANDO –

Università telematica Pegaso –La pagina – IL BANDO

Università telematica E Campus – Il BANDO

SARDEGNA

Conservatorio di Musica di Sassari – le info –

Conservatorio di Cagliari – IL BANDO

Università degli Studi di Cagliari: Il BANDO –

Università degli Studi di Sassari – La pagina – IL BANDO _

Università telematica E Campus – Il BANDO

SICILIA

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Accademia di Belle Arti Catania –

Conservatorio di Musica di Palermo – IL BANDO –

Conservatorio di Musica di Trapani – La pagina –

Università Telematica IUL –I BANDI –

Conservatorio di Musica di Catania “Vincenzo Bellini” La pagina – Il BANDO –

Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli Messina – Il BANDO – –

Università degli Studi di Enna – La pagina – il Bando –

Università degli Studi di Catania: I BANDI –

Università degli Studi di Messina: Avvio –

Università degli Studi di Palermo: Il BANDO –

LinK Campus University – Il BANDO –

Università telematica Pegaso La pagina –La pagina – IL BANDO

Università telematica E Campus – Il BANDO

UniCamillus – La pagina

TOSCANA

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

Siena Jazz – Accademia nazionale del Jazz _ La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Firenze – Bando – Sovrannumerari Bando di ammissione –

Università di Pisa – La pagina – IL BANDO –

Università di Siena

Università di Siena – La pagina – IL BANDO –

Università per Stranieri di Siena

Per l’anno accademico 2024-25 l’Università per Stranieri di Siena– IL BANDO –

Università telematica E Campus – Il BANDO

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – La pagina – IL BANDO _

Conservatorio di Musica di Trento – La pagina –

UMBRIA

Università telematica Pegaso La pagina –

Università di Perugia: IL BANDO –

Link Campus University La pagina – Il bando –

Università telematica E Campus – Il BANDO

VENETO

Università degli Studi di Roma UnitelmSapienza –

Università Telematica IUL –I BANDI –

UniCamillus – I BANDI –

Università degli Studi di Venezia – La pagina – IL BANDO _

Università di Padova: – IL BANDO –

Università di Verona: La pagina – – Il Bando –

Università telematica E Campus

Le risposte ai quesiti

