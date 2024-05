Percorsi abilitanti, classe B019: Università Suor Orsola Benincasa organizzerà il corso Di

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: finalmente una buona notizia per i candidati ITP che volessero frequentare per la classe di concorso B019.

L’Università Federico II Napoli , che sta raccogliendo le preadesioni ai corsi entro il 28 maggio, e si avvale delle istituzioni aggregate Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento ha comunicato quanto segue

“presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” verrà attivata la nuova classe B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA”

Non sappiamo quanti posti saranno attivati, ma di per sè è una buona notizia perché presto anche altre Università potrebbero aprire i termini di iscrizione per questa classe di concorso.

Ricordiamo che il Ministero aveva riaperto le procedure di accreditamento per alcune classi di concorso, in particolare classi di concorso della tabella B per ITP che non avevano ricevuto nessun accreditamento, nonostante la richiesta di fabbisogno inviata con nota del 6 novembre 2023.

Si tratta di

B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA

B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE

B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON

B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI

B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA

B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA

A038 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche

Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche A071 Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

Siamo dunque in attesa di ulteriori comunicazioni

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: pubblicati i BANDI di Torino, Bologna, Trento [IN AGGIORNAMENTO]

Come si accede ai percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU

Vuoi prepararti con noi?

Consegui certificazione linguistica C1

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)