Percorsi abilitanti, BANDI per TUTOR coordinatori con esonero o semiesonero fino al 50% delle ore di servizio [AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: uno dei tasselli per l’avvio è la selezione dei tutor coordinatori (i tutor dei tirocinanti saranno invece docenti della scuola in cui si svolgerà il tirocinio diretto), affidata alle Università.

Per l’a.s. 2023/24 il contingente complessivo di utilizzazioni è determinato in un massimo di 1.588 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.176 unità di semiesoneri fino al 50% dall’insegnamento.

A stabilirlo il decreto MIM, MEF, MUR n. 256 del 28 dicembre 2023

I docenti coordinatori saranno selezionati tra il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento.

La selezione avviene per titoli e colloquio.

L’incarico di Tutor Coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all’art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto all’art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

I compiti del Tutor coordinatore

gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole

esaminare i materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell’E-Portfolio;

supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;

supervisionare le relazioni finali delle attività’ svolte nei gruppi-classe;

La TABELLA con il numero di docenti tutor coordinatori per regione a.s. 2023/24

REQUISITI dei tutor coordinatori

Possono concorrere all’incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1. essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

A.2.2. Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) supervisore del tirocinio […]

b) conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio […]

c) esercizio della funzione di docente accogliente […]

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall’INDIRE o dall’INVALSI […]

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici […]

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare […]

h) partecipazione a progetti di sperimentazione […]

i) titolo di dottore di ricerca in didattica […]

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università […]

k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia […]

l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM […]

m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell’insegnamento con metodo didattico Montessori […]

n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto […]

o) funzione strumentale,[…]

Titoli valutabili (punti 50 su 100).

I BANDI [IN AGGIORNAMENTO]

ABRUZZO

Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara – IL BANDO – scadenza 21 GIUGNO 2024 ore 12:00

CAMPANIA

Università Pegaso Bando Tutor Coordinatore Sicilia Campania

riapertura termini fino al 25 giugno – riapertura termini Decreto 509 –

Università IUL Bando tutor –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Udine – Il BANDO – scadenza ore 13 del 13 giugno 2024 –

EMILIA ROMAGNA

Università degli studi di Bologna IL BANDO –

Università degli Studi di Ferrara – Il BANDO –

Università degli Studi di Parma – IL BANDO –

LAZIO

autorizzazione alle Università a predisporre i bandi per la selezione dei docenti tutor presso le Università del Lazio –

UniRomaTre – A breve sarà pubblicata la procedura di selezione, per titoli e colloqui, ai fini dell’individuazione di docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.

Università Link: scadenza domande 16 agosto. BANDO

LIGURIA

Conservatorio “Niccolò Paganini” – Genova IL BANDO –

Conservatorio di Musica G. Puccini La Spezia – BANDO, proroga al 10 settembre –

LOMBARDIA

Università Cattolica – BANDO –

MARCHE

Università degli Studi di Camerino IL BANDO –

Università degli studi di Urbino – IL BANDO –

MOLISE

Università Pegaso Decreto 515 –

PUGLIA

Università Pegaso Bando Tutor Coordinatore Puglia

riapertura termini domanda fino al 25 giugno – riapertura termini Decreto 509

Università IUL Bando tutor –

SICILIA

Università IUL Bando tutor –

Università Pegaso Bando Tutor Coordinatore Sicilia Campania

riapertura domanda fino al 25 giugno – riapertura termini Decreto 509

TOSCANA

Università degli studi di Pisa – BANDO –

Università degli Studi di Siena – BANDO –

TRENTINO

Università degli Studi di Trento – BANDO –

VENETO

Università degli Studi di Venezia – BANDO –

Le risposte ai quesiti

