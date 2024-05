Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU per ITP: ecco i posti in ogni Università. Bisognerà trasferirsi? 2.500 euro + spese di vitto e alloggio? Di

DPCM del 4 agosto 2023 per le abilitazioni nelle classi di concorso della scuola secondaria di II grado. Ecco la situazione, regione per regione, delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016, che permette l’accesso ai Laboratori ITP a seconda del diploma di scuola secondaria di accesso. Le Università hanno ricevuto i decreti per l’avvio dei percorsi, a partire dalla pubblicazione dei bandi.

Il percorso di abilitazione per la tabella B è uguale a quello dei colleghi della tabella A ma, per erogare il corso, l’Università deve garantire gli insegnamenti e le attività per quella specifica classe di concorso.

Quali Università erogheranno i corsi per abilitazione ITP

Ecco le Università che hanno ricevuto l’accreditamento per classi di concorso della tabella B. L’elenco, pur essendo relativo al 22 aprile 2024, va considerato parziale. Nonostante siano trascorsi mesi dalla riapertura dei termini per l’accreditamento, non conosciamo infatti quali Università saranno disponibili per alcune classi di concorso finora non attivate.

Le classi di concorso che potranno ancora essere accreditate sono

B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA

B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE

B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON

B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI

B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA

B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA.

Dove è attivata la mia classe di concorso? Scarica il file

Classe_B003-FI_Abilitazione_Data

Classe_B004-FI_Abilitazione_Data

Classe_B006-FI_Abilitazione_Data

Classe_B007-FI_Abilitazione_Data

Classe_B011-FI_Abilitazione_Data

Classe_B012-FI_Abilitazione_Data

Classe_B013-FI_Abilitazione_Data

Classe_B015-FI_Abilitazione_Data

Classe_B016-FI_Abilitazione_Data

Classe_B017-FI_Abilitazione_Data

Classe_B018-FI_Abilitazione_Data

Classe_B020-FI_Abilitazione_Data

Classe_B021-FI_Abilitazione_Data

Classe_B022-FI_Abilitazione_Data

Classe_B023-FI_Abilitazione_Data

Classe_B026-FI_Abilitazione_Data

Classe_BA02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BB02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BC02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BD02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BE02-FI_Abilitazione_Data

Classe_BI02-FI_Abilitazione_Data

Sarà necessario trasferirsi?

Al momento richiamiamo la normativa presente nel DPCM 4 agosto 2023

Il percorso è a frequenza obbligatoria, con una percentuale minima di presenza pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7).

Le lezioni si svolgono in presenza, anche se per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività formative possono svolgersi in modalità telematica sincrona per non più del 50 % delle ore (d.lgs. n. 59/2017, art. 18-bis, comma 6-bis).

Per modalità telematica sincrona si intende l’attività didattica svolta in un’aula virtuale con la contemporanea presenza online di docente e studenti. Pertanto il 50% delle attività è in presenza e certamente è in presenza il tirocinio diretto e i laboratori.

Le Università indicheranno probabilmente già nel periodo di apertura del bando in quali giornate si svolgeranno i corsi, in modo che la scelta possa essere consapevole. C’è da considerare anche le ore di tirocinio da svolgere nelle scuole accreditate nella regione in cui viene erogato il corso.

Consegui certificazione linguistica C1

Comprendiamo i timori dei nostri lettori, che ci scrivono

Sono un diplomato itp con 24 cfu conseguiti prima di ottobre 2022. Vorrei partecipare al percorso abilitante da 60 cfu ( quindi 36 se mi verranno riconosciuti i 24 cfu). Abito in Sicilia e la mia cdc B17 più vicina è a Napoli. Come faccio? Mi devo trasferire? Costi: 2500 più permanenza a Napoli, quanti mi costa? Potete consigliarmi? grazie

Per B026 l’unica Università ad erogare il percorso è quella di Padova? Come farò a frequentare?

Purtroppo al momento non c’è una soluzione. Però consigliamo di ragionare sulla scelta della provincia per le GPS, qualora si volesse conciliare frequenza del percorso e supplenza, utile a sostenere le eventuali spese di viaggi, vitto e alloggio.

Ecco le singole Università

ABRUZZO

Università degli Studi dell’Aquila

Classe B-02 – Conversazione in lingua straniera (Inglese)

Classe B-17 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

Università degli Studi di Teramo

B021-FI LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND

CAMPANIA

Università degli Studi Federico II Napoli

BB02-FICONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

B003-LABORATORI DI FISICA

B011-FI LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE

B012-FI LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

B017-FI LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE

I corsi saranno svolti in collaborazione con e: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa NAPOLI Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO

Università di Napoli L’Orientale ha richiesto

BB02 CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BA02 CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

BD02 CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

Università degli Studi di Salerno

B003-LABORATORI DI FISICA

B016-FI LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE

in collaborazione con Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Università degli Studi della Basilicata

EMILIA ROMAGNA

UniMore

B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

B-16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

Università degli Studi di Bologna

B003 LABORATORI DI FISICA

B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Università degli Studi di Parma

BB02 Conversazione in lingua straniera (INGLESE)

BC02 Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)

B012 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

B020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

LAZIO

UniCamillus

B012 – LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale

B023 LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI

Università di RomaTRE

B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Università degli Studi La Tuscia

B011- Laboratori di scienze e tecnologie agrarie

LOMBARDIA

Università Cattolica del Sacro Cuore

BB02-FI CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

B011-FI LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE

Università degli Studi di Milano

BB02-FI CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

MARCHE

Università degli Studi di Camerino

B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA

Università degli Studi di Macerata ha richiesto

BA02- CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)

BB02- CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BC02- CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)

BD02- CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

BE02-CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)

BI02- CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

PUGLIA

Università degli Studi di Bari

B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE

B020 LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA

Università degli Studi di Foggia

B011-FI – LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE

B006-FI – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

B012-FI – LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

Università degli Studi del Salento ha richiesto

BA02 – Conversazione Lingua Straniera (Francese)

SICILIA

Accademia di Belle Arti Catania

B013-FI LAB SC E TECN CALZATURA E MODA

B018-FI LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA

B022-FI LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME

Università di Kore Enna

BB02-FI CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

BI02-FI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)

B016-FI LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE

L’Università degli studi di Catania

BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)

Università degli Studi di Messina

B003-FI LABORATORI DI FISICA

B007-FI LABORATORIO DI OTTICA

B012-FI LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL

B016-FI LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE

B020-FI LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA

B021-FI LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND

TOSCANA

L’Università degli studi di Siena

BA-02 Conversazione in lingua straniera (francese)

L’Università per Stranieri di Siena ha richiesto

BB2 Conversazione in lingua straniera (inglese)

BC2 Conversazione in lingua straniera (spagnolo)

VENETO

L’Università degli Studi di Padova

B-03 Laboratorio di fisica

B-26 Laboratorio di tecnologie del legno

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

La normativa