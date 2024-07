Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU. I BANDI [AGGIORNATO con UniNT, Conservatorio Vibo Valentia, Parma, Salerno] Di

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: ecco i bandi pubblicati dalle Università. Le Università attivano nel 2023/24 i percorsi per i 60 CFU e 30 CFU (ex DPCM 4 agosto 2023 Allegati 1 e 2 (docenti con tre anni di servizio di cui uno specifico, anche non continuativi negli ultimi cinque anni nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e i docenti del concorso straordinario bis, nonché coloro che devono acquisire i primi 30 CFU utili per il concorso 2 del PNRR).

Già attivati invece i corsi da 30 CFU per docenti già abilitati per altra classe di concorso/grado di istruzione o specializzati sostegno.

Come si accede ai percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU

Università e classi di concorso approvate

Queste le Università che sul loro sito hanno una pagina di riferimento per i Percorsi abilitanti per la scuola secondaria da 60 CFU e nelle quali saranno pubblicati i BANDI.

ABRUZZO

Accademia di Belle Arti dell’Aquila – La pagina – Iscrizioni –

Conservatorio di Musica Pescara – La pagina –

Università degli Studi dell’Aquila – La pagina – Il BANDO – scadenza il 17 giugno 2024 alle ore 13:00 – Istruzioni per la compilazione della domanda –

Università degli studi G. D’Annunzio Chieti -Pescara – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 23:59 del giorno 13 giugno 2024

Università degli Studi di Teramo – La pagina – Il BANDO – scadenza 21 giugno ore 12 –

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A010, A0011, A013, A017, A018, A019, A023, A028, A045, A046, A049 Il BANDO – scadenza 10 luglio

BASILICATA

Istituzione Capofila: Università degli studi di Salerno

CALABRIA

Accademia di Belle Arti di Catanzaro – La pagina – ancora posti residui 30 CFU –

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria – La pagina –

Conservatorio di Musica di Nocera Terinese La pagina – IL BANDO – scaduto 19 luglio

Conservatorio Vibo Valentia – La pagina – IL BANDO – scadenza 1° agosto –

Università Dante Alighieri di Reggio Calabria – La pagina – IL BANDO – scaduto10 luglio istituzione aggregata Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Università della Calabria con aggregata Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria La pagina – BANDO – Scaduto 3 luglio ore 13.30

Università Magna Grecia di Catanzaro – La pagina – IL BANDO – scaduto 3 luglio

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008. A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scaduto 10 luglio

Università Telematica degli Studi IUL A012, A022, A048 IL BANDO scaduto 12 giugno 2024 –

CAMPANIA

Conservatorio di Musica d’Avellino – La pagina – copertura posti residui –

Conservatorio di Musica di Napoli – La pagina –

Conservatorio di Musica di Salerno – La pagina – Il BANDO –

Università Federico II Napoli – La pagina – proroga al 21 giugno ore 12 – Istituzioni aggregate Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento. Suor Orsola Benincasa organizzerà il corso per B019–

Università di Napoli L’Orientale – La pagina – Il BANDO scadenza 10 giugno –

Università degli Studi di Salerno –La pagina – IL BANDO – scadenza 24 giugno ore 14 rettifica bando con classi di concorso o A038, B014, B018 – riapertura fino al 28 giugno ore 17 – Lo svolgimento dei percorsi è previsto in sinergia con: l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio di Matera. Ecco le classi di concorso –

Università telematica Giustino Fortunato per le classi di concorso AB24, A012, A018, A028, A045, A046, A048, A049, A060

Università telematica Pegaso Istituzioni aggregate

Conservatorio di Statale di Musica Nicola Sala di Benevento – classi di concorso A30, A53, A63, A64, AB56 Chitarra, AJ56 Pianoforte, AB55 Chitarra, AJ55 Pianoforte

Rome University of fine Arts – RUFA

Saint Louis College of Music di Roma

Conservatorio di Muscia Campobasso – classi di concorso A30, A53, A63, A64, AB56 Chitarra, AJ56 Pianoforte, AB55 Chitarra, AJ55 Pianoforte –

Accademia delle Belle Arti Legalmente Riconosciuta Rosario Gagliardi di Siracusa

Accademia delle Belle Arti di Foggia

per le classi di concorso AB55, AB56, AJ56, A011, A012, A018, A019, A022, A028, A030, A045, A046, A048, A049, A050, A053, A063, A064 IL BANDO – 5 giugno 2024 alle ore 23.59 – riapertura BANDO scadenza 28 giugno ore 23:59

Link Campus University La pagina – per le classi di concorso AB24, AB25, A001, A003, A007, A008, A010, A011, A012, A013, A018, A019, A021, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047 IL BANDO – scadenza ore 23.59 del 10 luglio 2024.

Università telematica E Campus A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

EMILIA ROMAGNA

Conservatorio di Musica Arrigo Boito Parma – La pagina – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini Bologna – La pagina – Il Bando – scaduto ore 23:59 del 21 giugno 2024

Conservatorio di Musica di Modena e Carpi – La pagina –

Università Cattolica del Sacro Cuore La pagina – IL BANDO _ scadenza 17 giugno 2024 ore 12:00

Università degli Studi di Bologna – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Ferrara – La pagina – IL BANDO scadenza 10 giugno 2024 ore 11

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – La pagina –IL BANDO – ore 13.30 del 14 GIUGNO 2024

Università di Parma – la pagina – IL BANDO – scadenza ore del 04/06/2024 –

Università telematica E Campus – A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Trieste –La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Udine – La pagina – IL BANDO – ore 12:00 del 10 giugno 2024

LAZIO

Accademia di Belle Arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di VITERBO – La pagina –

Conservatorio di Musica “O.Respighi” di Latina – La pagina – accreditamento ricevuto –

Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma – La pagina – IL BANDO –

Università LUMSA – La pagina – La LUMSA è stata accreditata per le classi di concorso: A01, A11, A12, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A45, A46, A47, A50.-

LinK Campus – Ecco le classi di concorso approvate -Istituzione aggregata: Istituto DUOFIN ART – Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie IL BANDO – scadenza ore 23.59 del 10 luglio 2024.

UniCamillus – La pagina – Elenco classi di concorso approvate – AVVISO sui BANDI_

Università Telematica N. Cusano – A022, A027, A028, A048 BANDO –

Università degli studi della Tuscia – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 12:00 di venerdì 28 giugno 2024.

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – La pagina – BANDO 60 CFU – scadenza 28 giugno 2024 – Istituzione aggregata: Accademia di Belle Arti di Frosinone

Università degli Studi di Roma Foro Italico –La pagina – IL BANDO _ scadenza 18 giugno 2024 alle ore 12:00 classi di concorso A048 e A049 –

Università La Sapienza – La pagina – Il BANDO – scadenza 24 giugno 2024 ore 23:59

Tor Vergata – La pagina –Istituzione aggregata: Università Telematica San Raffaele Roma Università Telematica “Universitas Mercatorum” – IL BANDO scadenza 17 luglio

Università Europea di Roma – La pagina – Il BANDO – scadenza 30 giugno 2024 ore 23:59

UniNT – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi Roma Tre – La pagina – IL BANDO _ – Scadenza 20 giugno 2024 – Ancora posti disponibili per A038 – B014 –A008 – A040 – A042 – A060 – IL BANDO –

Università telematica Pegaso per le classi di concorso – A001, A008, A011, A012, A017, A018, A019, A022, A028, A030, A045, A046, A048, A049, A050, A063, A064 Il BANDO – 5 giugno 2024 alle ore 23.59

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

Università Telematica degli Studi IUL per le classi di concorso A012, A022, A048 IL BANDO scadenza 12 giugno 2024

LIGURIA

Università degli Studi di Genova – La pagina – * rinvio all’anno accademico 2024/25

Conservatorio di Musica di Genova – La pagina – BANDO scadenza 31 maggio –

Conservatorio di Musica G. Puccini La Spezia – La pagina – Il BANDO scadenza 5 giugno –

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

LOMBARDIA

Accademia di Brera Milano – La pagina – per l’a.a. 2023/24 l’Accademia non erogherà i corsi

Conservatorio di Milano – La pagina – Iscrizione –

Conservatorio Luca Marenzio Brescia e sezione di Darfo – La pagina –IL BANDO _ -scadenza 19 giugno 2024 prorogata al 23 giugno ore 12 – Istituzione aggregata: Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona

Università degli Studi di Bergamo – La pagina–IL BANDO scadenza ore 12.00 del giorno 14.06.2024- Istituzione aggregata Università degli Studi di Brescia – La pagina –

Università degli studi di Milano – La pagina – IL BANDO – scadenza 12 giugno 2024 ore 23.59

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – La pagina – IL BANDO – scadenza 17 giugno 2024 ore 12:00

Università degli Studi di Milano Bicocca – La pagina – IL BANDO – scadenza 7 GIUGNO 2024 ORE 12:00

Università di Pavia – La pagina – IL BANDO – Le iscrizioni chiuderanno alle ore 23.59 del 14 giugno 2024.

Conservatorio di Como – La pagina – Il Conservatorio comunica che il percorso non potrà essere erogato nel 2023/24.

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

MARCHE

Conservatorio di Musica di Fermo “G. B. Pergolesi” – La pagina – IL BANDO –

Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro – La pagina – Il Consiglio Accademico, nella seduta dell’8 luglio scorso, preso atto che, ad oggi, non sussistono le condizioni operative indispensabili per garantire per l’a.a. 2023-24 un’offerta formativa efficace e di qualità, e in considerazione della situazione logistica delle nostre strutture attualmente interessate da importanti lavori di ristrutturazione, decide all’unanimità di rinviare all’a.a. 2024-25 l’avvio dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023.

Università di Camerino – La pagina – IL BANDO _ . La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 1 luglio 2024.

Università di Macerata – La pagina –

Bando di ammissione ai percorsi di formazione iniziale a.a. 2023/2024 – scadenza presentazione domande 16/06/2024 ore 17:00

Riapertura termini per le classi di concorso AD24, AD25, AE24, A041, BA02, BB02, BC02, BD02, BE02, BI02 – presentazione domande dal giorno 25/06/2024 ore 11:00 al giorno 27/06/2024 ore 17:00 – link alla piattaforma

Università degli Studi di Urbino – La pagina – IL BANDO – scadenza 13 giugno 2024 –

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

MOLISE

Università degli Studi del Molise – La pagina – Decreto di accreditamento –

Università telematica Pegaso per le classi di concorso AB56, AJ55, A030, A053, A064 IL BANDO – 5 giugno 2024 alle ore 23.59 – riapertura BANDO scadenza 28 giugno ore 23:59

PIEMONTE

Conservatorio di Musica D’Alessandria “Antonio Vivaldi” La pagina –

Decreto Direttoriale per i percorsi formativi art.7 comma 6 del DPCM 4 agosto 2023

Decreto Direttoriale per i percorsi formativi art.14 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023

Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi Torino – La pagina –

Università degli Studi di Torino – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Vercelli

Università della Valle d’Aosta

Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta Cuneo –

Politecnico di Torino

Accademia di Belle Arti di Tortino

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

PUGLIA

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – La pagina – Il Bando -scadenza ore 23:59 del giorno 14/06/2024. prima rettifica -seconda rettifica I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadranno alle ore 23:59 del giorno 18/06/2024.

Università degli Studi di Foggia – La pagina – scadenza 8 luglio –

Università del Salento – La pagina – IL BANDO scadenza ore 12 del 3 giugno 2024-

Università telematica Pegaso per le classi di concorso A001, A008, A011, A012, A017, A018, A019, A022, A028, A045, A046, A048, A049, A050 IL BANDO – 5 giugno 2024 alle ore 23.59 – riapertura BANDO scadenza 28 giugno ore 23:59

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

Università Telematica degli Studi IUL per le classi di concorso A012, A022, A048 IL BANDO scadenza 12 giugno 2024

SARDEGNA

Conservatorio di Musica di Cagliari La pagina –

Università degli Studi di Sassari – La pagina – – Il BANDO – ore 12 del 2 luglio 2024

Università degli Studi di Cagliari – La pagina – Il BANDO – scadenza 20 giugno ore 12 –

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

Università Telematica degli Studi IUL per le classi di concorso A012, A022, A048 IL BANDO scadenza 12 giugno 2024

SICILIA

Accademia di Belle Arti di Catania – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 12:00 del 17.06.2024

Conservatorio di Musica di Catania “Vincenzo Bellini” La pagina – Il BANDO –

Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli Messina – La pagina – IL BANDO –

Università degli Studi di Catania – La pagina – Ecco le classi di concorso approvate – BANDO scadenza ore 12.00 del 11.06.2024

Università degli Studi di Enna – La pagina –

Università degli Studi di Messina – La pagina –

Università degli Studi di Palermo – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 13:00 del giorno 11 giugno 2024

LinK Campus University per le classi di concorso AB24-AB25, A001, A003, A004, A007, A008, A010, A011, A012, A013, A018, A019, A021, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047 IL BANDO – scadenza ore 23.59 del 10 luglio 2024

Università telematica Pegaso per le classi di concorso A001, A008, A017, A022, A048 IL BANDO – 5 giugno 2024 alle ore 23.59 – riapertura BANDO scadenza 28 giugno ore 23:59

Università Telematica degli Studi IULper le classi di concorso A012, A022, A048 IL BANDO scadenza 12 giugno 2024

TOSCANA

Conservatorio di Musica Cherubini Firenze – La pagina –

Siena Jazz – Accademia nazionale del Jazz _ La pagina – IL BANDO – scadenza 10 luglio

Università degli studi di Firenze – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 13.00 del 16 giugno 2024

Università di Pisa – La pagina – IL BANDO – scadenza ore 12:00 del 1° luglio 2024

Università di Siena – La pagina – Il BANDO – Avviso di selezione – scadenza 1 luglio ore 12

Università per Stranieri di Siena – La pagina – IL BANDO – scadenza 24 giugno ore 23:59

Università telematica E Campus per le classi di concorso A001, A004, A005, A008, A009, A010, A011, A012, A013, A017, A018, A019, A022, A023, A026, A027, A028, A045, A046, A047, A48 A049, A054, A062 Il BANDO – scadenza 10 luglio

Università Telematica degli Studi IUL per le classi di concorso A012, A022, A048 IL BANDO scadenza 12 giugno 2024

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – La pagina – IL BANDO scadenza 4 giugno ore –

Bolzano – La pagina – Il bando di ammissione sarà pubblicato indicativamente a metà giugno prevedendo poi circa 10 giorni di preiscrizione.

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia –La pagina– IL BANDO – scadenza ore 23:59 del 11 giugno 2024

VENETO

Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo La pagina – IL BANDO –

Università di Verona – La pagina – IL BANDO – scadenza 10 GIUGNO 2024 ORE 11

Università degli Studi di Padova – La pagina – Il BANDO – scadenza ore 13:00 del 10 giugno 2024

Università degli Studi di Venezia – La pagina – IL BANDO –scadenza 10 giugno ore 12.00 – Istituzione aggregata: Conservatorio di Musica di Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia e Università IUAV di Venezia

