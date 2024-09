Percorsi abilitanti 30 CFU: alcune Università concluderanno dopo 10 giugno, corsisti chiedono anticipo. I Rettori al Ministro: “Allineare le scadenze” Di

Dall’Università della Calabria arriva una richiesta al MUR e al MIM: allineare la scadenza dell’aggiornamento delle GPS e quello dei percorsi abilitanti da 30 CFU, dato che per tantissimi corsisti l’abilitazione è propedeutica all’inserimento nella prima fascia delle GPS.

La Conferenza dei rettori, su proposta del rettore Leone, ha inviato un’istanza urgente per agevolare i corsisti che chiuderanno il percorso a fine giugno.

Si legge sul sito dell’Università della Calabria, che sono centinaia i docenti che stanno seguendo i corsi abilitanti da 30 Cfu presso l’Ateneo, ma il rischio è che gli sforzi profusi fin qui possano essere vanificati a causa di una scadenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) che ha fissato – inaspettatamente – per il 10 giugno il termine ultimo per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (Gps), da cui dipendono le supplenze.

Il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), che come sappiamo gestisce l’erogazione dei corsi, aveva stabilito la fine degli stessi entro il 30 giugno, quindi è stata per tutti una sorpresa quando il Mim, responsabile delle graduatorie, ha fissato l’aggiornamento al 10.

Secondo la Conferenza dei Rettori, il mancato coordinamento dei due ministeri ha quindi generato una situazione di difficoltà per tantissimi docenti interessati. I corsi dell’ateneo calabrese, come quelli di altre università, termineranno infatti a fine giugno, rendendo impossibile per i docenti utilizzare il titolo come “altro titolo” nelle graduatorie del sostegno.

I Rettori sottolineano inoltre che già all’avvio dei corsi, la ristrettezza dei tempi dettati dal Mur aveva reso complessa l’organizzazione, tanto che su circa 60 università pubbliche accreditate solo 15 avevano avviato i corsi di formazione da 30 cfu art.13, riservati a chi è già in possesso di una abilitazione.

L’Unical è tra le poche che ha fatto uno sforzo organizzativo per offrire l’opportunità di usufruire dei corsi, che costituiscono un’opportunità di lavoro preziosa nel campo dell’insegnamento.

Nello specifico, si legge ancora sul sito dell’ateneo, il mancato allineamento delle scadenze tra i due Ministeri ha indotto numerosi corsisti a chiedere all’ateneo calabrese di concentrare ed anticipare gli esami conclusivi dei corsi, in modo da poter conseguire i crediti entro il 10 giugno.

Tuttavia, tali istanze non possono essere accolte dall’Unical, fanno sapere i rettori, così come non è stato possibile per diverse altre università, in quanto la pianificazione didattica è stata predisposta al fine di rispettare i tempi e le modalità indicate nel bando di ammissione.

Il rettore Nicola Leone, ha ritenuto di farsi promotore, giovedì scorso in sede di Crui (la Conferenza dei rettori italiani), di una proposta da inviare al ministero dell’Istruzione e del Merito.

La richiesta, accolta e sostenuta da tutti i rettori, è stata formalmente presentata dalla presidente della Crui Giovanna Iannantuoni, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

GPS docenti 2024/2026: inserimento con riserva

Nell’Ordinanza Ministeriale il Ministero scrive che è possibile l’inserimento con riserva nella prima fascia GPS.

Possono essere inseriti con riserva nella prima fascia:

coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024

coloro che stanno seguendo percorsi relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria,

nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data.

La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Scioglimento della riserva

Il Ministero comunicherà, con apposito provvedimento, la data ultima per lo scioglimento della riserva. Per chi consegue il titolo, si consiglia di tenersi aggiornato. La riserva infatti non viene sciolta in automatico, è necessario farne apposita richiesta nei tempi indicati.

