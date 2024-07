Percorsi abilitanti 30 cfu (art.13) online per docenti abilitati o specializzati sul sostegno. Conseguili entro novembre con E-Sofia

Consulta le classi di concorso disponibili i calendari e le sedi di esame, scadenza 26 luglio 2024.

E-sofia in convenzione con Eurosofia, offre il suo supporto a tutti coloro che desiderano abilitarsi ad una classe di concorso a tutti coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno.

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sono autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nella domanda di iscrizione.

Importante: il titolo di accesso, ove previsto, deve rispettare i requisiti e cfu richiesti come da tabelle ministeriali attualmente in vigore.

Compatibilità immatricolazione come da legge “doppia immatricolazione” Decreto n. 930 del 29 luglio 2022

IL CORSO NON È A NUMERO CHIUSO e non prevede tirocinio indiretto, possono partecipare tutti i docenti in possesso di uno dei requisiti richiesti.

FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO

Conseguire l’abilitazione all’insegnamento per altra classe di concorso

Inserimento in I Fascia Docenti

Passaggio di ruolo, in base alle disposizioni ministeriali, su altro insegnamento e/o grado per i docenti già destinatari di contatto a tempo indeterminato.

Gli atenei potranno attivare solo i corsi autorizzati e relative ad alcune classi di concorso.

A seguire una scheda di sintesi dei percorsi attualmente attivi e indicheremo modalità di distribuzione delle lezioni e del tirocinio.

E-Sofia in convenzione con l’Università E-Campus

Percorso da 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 04/08/2023″ per Docenti Abilitati in altro grado o classe di concorso e Specializzati sul Sostegno.

E-Sofia in convenzione con l’università eCampus

Ateneo: e-Campus

Classi di concorso disponibili: A01; A04; A05; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A17; A18; A19; A22; A23; A26; A27; A28; A45; A46; A47; A48; A49; A54; A62

Scadenza iscrizioni: 26 luglio 2024 ore 13:00

Avvio percorso: Prima decade di settembre, sarà disponibile esclusivamente la SESSIONE INFRASETTIMANALE: dal lunedì al giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

I calendari non sono ancora disponibili.

Durata lezioni online: L’inizio delle lezioni è previsto nella seconda metà di settembre con conclusione delle stesse a novembre.

Costi: €2000 (rateizzabili) + €16 di marca da bollo + €150 per l’esame finale.

Sedi di esame: Novedrate (Co); Milano, sede eCampus; Milano, sede Accademia del Lusso, Milano, sede Accademia “Duncan”; Padova; Torino; Firenze; Bologna; Ancona; Pescara; Genova; Sanremo, sede Accademia “Duncan”; Roma; Napoli; Catanzaro; Cosenza; Reggio Calabria; Bari; Palermo; Catania; Cagliari

NB: Le iscrizioni ai percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU triennalisti si sono chiuse. Siamo in attesa della pubblicazione dei nuovi bandi.

La documentazione per perfezionare l’iscrizione deve essere richiesta a [email protected] indicando la propria classe di concorso.

