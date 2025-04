“Percorsi abilitanti 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 04/08/2023”. Hai tempo solo fino al 27 giugno 2024. Contatta Eurosofia

Al via la terza edizione dei percorsi abilitanti 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023 art. 13, c. 2 destinati ai docenti già abilitati o specializzatati su sostegno che possono così conseguire l’abilitazione per altre classi di concorso o altri gradi di istruzione, conseguendo trenta dei sessanta CFU/CFA; con questa possibilità molti così detti “docenti ingabbiati” potranno abilitarsi e quindi accedere ad altre classi di concorso rispetto a quelle in cui sono attualmente in servizio.

Eurosofia in convenzione con gli enti E-sofia, offre il suo supporto a tutti coloro che desiderano abilitarsi ad una classe di concorso a tutti coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA.

Il percorso è rivolto esclusivamente a:

Docenti Specializzati Tfa Sostegno

Docenti abilitati su altra classe di concorso o altro grado d’istruzione

Docenti abilitati/specializzati all’estero* – sono, altresì, ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o specializzazione all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. *Il titolo verrà rilasciato in ogni caso solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento. (PS: con UniPegaso e Mercatorum non è previsto l’accesso per questo profilo, per eCampus e Link Campus il riconoscimento del titolo deve avvenire prima dell’esame finale)

I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sono autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, nella domanda di iscrizione.

Importante: il titolo di accesso, ove previsto, deve rispettare i requisiti e cfu richiesti come da tabelle ministeriali attualmente in vigore.

Compatibilità immatricolazione come da legge “doppia immatricolazione” Decreto n. 930 del 29 luglio 2022

Il corso NON è a numero chiuso, possono partecipare tutti i docenti in possesso di uno dei requisiti richiesti.

FINALITA’ DEL PERCORSO FORMATIVO

Conseguire l’abilitazione all’insegnamento per altra classe di concorso

Inserimento in I Fascia Docenti

Passaggio di ruolo, in base alle disposizioni ministeriali, su altro insegnamento e/o grado per i docenti già destinatari di contatto a tempo indeterminato.

Gli atenei potranno attivare solo i corsi autorizzati e relative ad alcune classi di concorso.

A seguire indicheremo tutte le differenti proposte degli enti in convenzione, attraverso una sintesi dei percorsi, della modalità di distribuzione delle lezioni e del tirocinio.

E-Sofia e Eurosofia hanno a disposizione l’offerta formativa delle seguenti università:

E-Sofia: Link Campus e E-Campus (con i due atenei gli specializzandi al Tfa sostegno che conoscono già la data d’esame possono iscriversi ai percorsi per i 30 cfu)

Link Campus e E-Campus Eurosofia: Università Telematica Pegaso, Università Telematica Mercatorum

1) Percorso da 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 04/08/2023″ per Docenti Abilitati in altro grado o classe di concorso e Specializzati sul Sostegno. E-Sofia in convenzione con l’università eCampus

Ateneo: E-campus

E-campus Classi di concorso disponibili: A01; A04; A05; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A17; A18; A19; A22; A23; A26; A27; A28; A45; A46; A47; A48; A49; A54; A62

A01; A04; A05; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A17; A18; A19; A22; A23; A26; A27; A28; A45; A46; A47; A48; A49; A54; A62 Scadenza iscrizioni: 27 giugno 2024

27 giugno 2024 Avvio percorso: Prima decade di settembre, la frequenza è settimanale

Prima decade di settembre, la frequenza è settimanale Durata lezioni online: completamento del percorso tra dicembre e gennaio

completamento del percorso tra dicembre e gennaio Costi: €2000 (rateizzabili) + €16 di marca da bollo + €150 per l’esame finale

€2000 (rateizzabili) + €16 di marca da bollo + €150 per l’esame finale Sedi di esame: Novedrate (Co); Milano, sede eCampus; Milano, sede Accademia del Lusso, Milano, sede Accademia “Duncan”; Padova; Torino; Firenze; Bologna; Ancona; Pescara; Genova; Sanremo, sede Accademia “Duncan”; Roma; Napoli; Catanzaro; Cosenza; Reggio Calabria; Bari; Palermo; Catania; Cagliari

Novedrate (Co); Milano, sede eCampus; Milano, sede Accademia del Lusso, Milano, sede Accademia "Duncan"; Padova; Torino; Firenze; Bologna; Ancona; Pescara; Genova; Sanremo, sede Accademia "Duncan"; Roma; Napoli; Catanzaro; Cosenza; Reggio Calabria; Bari; Palermo; Catania; Cagliari

2) Percorso da 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 04/08/2023″ per Docenti Abilitati in altro grado o classe di concorso e Specializzati sul Sostegno. E-Sofia in convenzione con l’università Link Campus

Ateneo: Link Campus

Link Campus Classi di concorso disponibili: A-01; A-03; A-04; A-07; A-08; A-10; A-11; A-12; A-13; A-18; A-19; A-21; A-22; A-23; A-24; A-25; A-26; A-27; A-28; A-45; A-46; A-47

A-01; A-03; A-04; A-07; A-08; A-10; A-11; A-12; A-13; A-18; A-19; A-21; A-22; A-23; A-24; A-25; A-26; A-27; A-28; A-45; A-46; A-47 Scadenza iscrizioni: 27 giugno

27 giugno Avvio percorso: 15 luglio

15 luglio Durata lezioni online: Le lezioni si terranno dal 15 luglio fino al 2 agosto, in full immersion, con lezioni dal lunedì al venerdì.

Le lezioni si terranno dal 15 luglio fino al 2 agosto, in full immersion, con lezioni dal lunedì al venerdì. Costi: €2000 + €16 di marca da bollo + €150 per l’esame finale

€2000 + €16 di marca da bollo + €150 per l’esame finale Sedi di esame: Roma , Napoli, Catania

Roma , Napoli, Catania

3) Percorso da 30 CFU ai sensi dell’art. 13 del DPCM 04/08/2023″ per Docenti Abilitati in altro grado o classe di concorso e Specializzati sul Sostegno. Eurosofia in convenzione con L’università telematica Pegaso

Ateneo: Università Telematica Pegaso

Università Telematica Pegaso Classi di concorso disponibili: A001; A008; A011; A012; A017; A018; A019; A022; A028; A030; A045; A046; A048; A049; A050; A053; AB55; AJ55; AB56; AJ56; A063; A064; B014;

A001; A008; A011; A012; A017; A018; A019; A022; A028; A030; A045; A046; A048; A049; A050; A053; AB55; AJ55; AB56; AJ56; A063; A064; B014; Scadenza iscrizioni: 27 giugno

27 giugno Avvio percorso: 12 luglio

12 luglio Durata lezioni online: dal 12 luglio al 30 novembre circa

dal 12 luglio al 30 novembre circa Costi: €2000 rateizzabili + €150

€2000 rateizzabili + €150 Sedi di esame: Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia

Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia

