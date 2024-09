Percorsi abilitanti, 1510 i corsi già validati dal Ministero dell’Università. Circa 100mila i posti. Equilibrio tra Nord, Centro e Sud. TABELLA Di

Novità in arrivo per i percorsi abilitanti. Così come segnala Il Sole 24 Ore, il ministero dell’Università ha validato 1.510 proposte di corsi di formazione, di cui 1.157 dagli atenei e 353 dall’alta formazione artistica e musicale, per l’abilitazione dei docenti.

I corsi proposti, attualmente in fase di valutazione da Anvur, coprono una gamma ampia e diversificata di materie, dalla filosofia alla matematica, dalle nuove tecnologie alle lingue, fino alle discipline giuridico-economiche. La distribuzione geografica dei corsi è equilibrata, con circa un terzo a testa per Nord, Centro e Sud, rispecchiando un cambiamento positivo rispetto alla concentrazione passata prevalentemente nel Mezzogiorno. A proporre più corsi universitari di tutti è il Lazio, con 186. A seguire la Sicilia (130), la Lombardia (112), il Veneto (108) e la Campania con 106.

I corsi sono accessibili a laureati magistrali, laureandi in una magistrale o a ciclo unico con almeno 180 crediti. Per ottenere l’abilitazione, oltre al conseguimento dei crediti, sarà necessario superare una prova finale, costituita da un’analisi critica e una lezione simulata su didattica innovativa. Interessante notare che, per i primi due anni, si può acquisire fino alla metà dei crediti online.

Sono previste alcune eccezioni, consentendo l’acquisizione di 30 o 36 CFU in determinati casi. Questo include insegnanti precari con esperienza o coloro che hanno già ottenuto alcuni CFU.

I percorsi universitari per conseguire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria

I 100mila posti vanno intesi in due anni accademici. Alcuni percorsi infatti partiranno nell’anno accademico 2023/24, altri nel 2024/25 dopo l’espletamento del primo concorso della fase straordinaria PNRR.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2023/24

I percorsi da attivare saranno

Percorso 60 CFU/CFA

Percorso 30 CFU/CFA, da concludere entro il 28 febbraio 2024, per permettere la partecipazione al secondo concorso

Percorso 30 CFU/CFA per docenti per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

N.B. I percorsi da 30 CFU per docenti in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno sono svincolati dal fabbisogno, per questo motivo non sono citati nella nota, neanche in riferimento alla data ultima di conclusione.

Percorsi da attivare nell’anno accademico 2024/25

Percorso da 60 CFU/CFA

Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso al concorso con tre anni di servizio

Percorso da 30 CFU per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti del concorso straordinario bis

Percorso da 30 CFU per i vincitori del concorso che hanno avuto accesso con i 30 CFU e devono completare i restanti 30 CFU

Percorso da 36 CFU per coloro che accedono al concorso con laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

Ecco le classi di concorso richieste dalle Università

Per il numero di posti disponibili per Ateneo e classe di concorso, nonché le modalità per l’accesso in caso di numero di domande superiore ai posti, bisognerà attendere il decreto del Ministero.

Il parere ANVUR: decisivo per l’accreditamento dei percorsi

Ricevuto il parere dei Nuclei di valutazione, manca solo il parere ANVUR per il definitivo accreditamento e l’avvio di BANDI e ISCRIZIONI.

