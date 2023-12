Perché i voti solo agli studenti? I ragazzi vorrebbero le pagelle anche per i docenti: “Sì ad una valutazione del lavoro ogni anno” Di

Un recente studio condotto da Skuola.net in collaborazione con l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio rivela un interessante scenario nel panorama educativo.

Coinvolgendo 5.650 alunni di scuole medie e superiori, la ricerca mostra che l’80% degli studenti desidera una valutazione periodica dei loro insegnanti. Sorprendentemente, il 59% crede che siano gli studenti stessi a dover esprimere tali giudizi.

L’87% degli intervistati sostiene l’idea di una “pagella” anonima alla fine dell’anno scolastico. Questa non solo ha l’obiettivo di valutare, ma di identificare punti di forza e debolezza per un miglioramento continuo del sistema educativo. Circa l’80% vede la valutazione come un mezzo per questo scopo, mentre solo il 20% la considera una questione di principio.

Gli studenti ritengono fondamentali la capacità degli insegnanti di “motivare e valorizzare” e di “comunicare e coinvolgere”. Altri aspetti ritenuti importanti includono la competenza nella materia, l’ascolto attento e l’imparzialità nella valutazione.

Sorprendentemente, quasi il 90% degli studenti desidera estendere la valutazione all’organizzazione generale della scuola, mentre il 60% vorrebbe valutare anche i dirigenti scolastici e il 56% il personale tecnico-amministrativo.

Mentre il 59% degli studenti propone che la valutazione venga eseguita esclusivamente dagli alunni, altri suggeriscono un approccio più olistico. Il 19% coinvolgerebbe i genitori, il 15% si affiderebbe a ispettori del Ministero dell’Istruzione, e il 3% suggerisce l’intervento di insegnanti esterni o istituti di ricerca.

L’indagine evidenzia un crescente desiderio tra gli studenti di avere un ruolo attivo nella valutazione del personale scolastico. L’obiettivo non è punitivo, ma mira al miglioramento continuo e all’adeguamento a standard internazionali.