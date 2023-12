Per esercitare come psicoterapeuta è necessario avere una laurea in psicologia o in medicina con almeno 4 anni di specializzazione. Sentenza TAR Lazio Di

Il TAR del Lazio ha emesso una sentenza fondamentale per il settore della psicoterapia in Italia. In un importante sviluppo normativo, il TAR ha sostenuto l’importanza dei criteri formativi per l’esercizio della professione di psicoterapeuta.

La decisione è stata presa in seguito ad un ricorso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. L’ente, che rappresenta gli psicologi italiani, ha chiesto l’annullamento di un decreto del Ministero della Salute che riconosceva un titolo estero per l’esercizio della psicoterapia in Italia.

Il decreto in questione riguardava il “Postgraduate Diploma in Cognitive Behavioural Therapy (IAPT Programme)” dell’University of London – Royal Holloway and Bedford New College.

Il TAR ha ribadito che, per esercitare come psicoterapeuta in Italia, è indispensabile possedere una laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, seguita da una specializzazione di almeno quattro anni. La decisione sottolinea l’importanza della formazione specifica e approfondita nel campo della psicoterapia, garantendo così standard elevati di competenza e professionalità.

La sentenza evidenzia la necessità di mantenere standard formativi rigorosi per la professione. Il riconoscimento di titoli esteri per l’esercizio della psicoterapia in Italia deve essere valutato attentamente, assicurando che questi titoli siano equivalenti ai criteri formativi nazionali. La decisione del TAR serve a proteggere sia la professione che i pazienti, garantendo che gli psicoterapeuti in Italia abbiano la formazione e le competenze necessarie per fornire servizi di alta qualità.

La sentenza del TAR del Lazio rappresenta, dunque, un passo significativo nella tutela della qualità e dell’integrità della professione di psicoterapeuta in Italia. Si stabilisce con chiarezza i requisiti necessari per esercitare in questo campo, assicurando che gli standard professionali e formativi restino elevati.