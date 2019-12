Pensioni scuola, chiarimenti richiesta trattenimento in servizio dopo il 31 agosto

Pubblichiamo la scheda di chiarimenti sulla richiesta di trattenimento in servizio dopo il 31 agosto 2020, a cura del prof. Renzo Boninsegna (Snals Verona).

Nella allegata scheda inviataci dal prof. Renzo Boninsegna, vengono fornite indicazioni “più dettagliate” in merito alla richiesta di permanenza in servizio dopo il 31 agosto 2020 da parte dei dipendenti scuola da collocare a riposo d’ufficio che a tale data non maturano i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

In particolare viene spiegato quanto riportato “in forma sintetica” nella Circolare USR Marche prot.n.24333 del 17-12-2019.

Scheda chiarimenti