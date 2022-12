Pensioni scuola 2023, oltre 15mila domande presentate: i dati per docenti e Ata Di

Primi dati ufficiali in merito alla presentazione della domande di pensionamenti del personale scolastico. Si tratta di oltre 15mila domande presentate: più di 11mila riguardano i docenti, quasi 4mila gli Ata.

In anteprima su Orizzonte Scuola per singole realtà territoriali. Si tratta di dati in flessione rispetto al previsto. L’anno scorso, infatti, furono oltre 24mila gli insegnanti e 10mila gli Ata a lasciare le classi a fine anno scolastico dopo l’accertamento da parte degli uffici preposti.

Allo stato attuale, senza considerare l’eventuale diniego dell’istanza, sono 15.468 le istanze presentate. Bisogna considerare, però, che ci sarà ulteriore opportunità, fino a febbraio 2023, con Quota 103 (62 anni e 41 di contributi).

Spicca il dato della Lombardia con oltre 3mila domande presentate, poi il Veneto con più di 1500, poi Campania con più di 1300 e Sicilia con oltre 1200 istanze presentate.

La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, era fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio 2023.

Come indicato dal Ministero dell’Istruzione nella circolare dell’8 settembre 2022, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.

Le possibilità di uscita nel 2023: