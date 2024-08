Pensioni, riflessioni in atto sulla riforma del sistema: tra promesse elettorali e sostenibilità, serve una scelta coraggiosa Di

Le pensioni sono un tema caldo, capace di infiammare gli animi e influenzare le scelte elettorali. Ma la realtà demografica italiana impone scelte difficili, come ha sottolineato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “Nessuna riforma pensionistica tiene con questa denatalità”.

Giorgetti tira il freno: finestre più lunghe per la pensione anticipata?

Per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale, il ministro Giorgetti propone di prolungare le finestre per l’accesso alla pensione anticipata, portandole da 3 a 6-7 mesi per chi vuole lasciare il lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 per le donne).

La proposta, però, ha subito incontrato resistenze all’interno della stessa Lega, con il sottosegretario al Lavoro Durigon che ha tuonato: “Le finestre non si toccano”.

Tra promesse elettorali e sostenibilità, serve una scelta coraggiosa

Il rischio è che il tema pensionistico si trasformi nell’ennesimo terreno di scontro politico, tra promesse elettorali insostenibili e la necessità di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. La Cgil critica la stretta sulle pensioni anticipate e l’aumento dei requisiti per l’Ape sociale, accusando il governo di voler mantenere i lavoratori al lavoro il più a lungo possibile. Il Ministero dell’Economia, dal canto suo, definisce “fantasiose” le indiscrezioni sulla manovra e ribadisce che Giorgetti presenterà il piano al Consiglio dei Ministri entro metà settembre.

Il peso della demografia e la necessità di riforme strutturali

L’Italia è uno dei Paesi OCSE con la spesa pensionistica più alta in rapporto al PIL (16,2% nel 2025). La denatalità, l’invecchiamento della popolazione e il basso tasso di occupazione aggravano la situazione. Secondo l’Ufficio studi della CGIA, entro il 2028 il numero di pensioni erogate dall’INPS supererà le buste paga di operai e impiegati anche al Centro-Nord.