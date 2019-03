Pensioni, posti liberi per provincia. Inserite Rieti e Viterbo

Pensioni: pubblichiamo i file pubblicati dagli Uffici Scolastici sul numero di domande pervenute da docenti e ATA entro il 12 dicembre 2018.

Il file può essere utile per capire i posti liberi ai fini della mobilità del personale di ruolo e delle immissioni in ruolo dei precari.

Province che hanno pubblicato posti liberi per classe di concorso e profili ATA

BASILICATA

Potenza

Matera:

http://www.istruzionematera.it /wp-content/uploads/2019/02/m_ pi.AOOUSPMT.REGISTRO-UFFICIALE U.0000483.21-02-2019.pdf

http://www.istruzionematera.it /wp-content/uploads/2019/02/AO OUSPMT.REGISTRO-UFFICIALE.2019 .0000358.pdf

http://www.istruzionematera.it /wp-content/uploads/2019/03/AO OUSPMT.REGISTRO-UFFICIALE.2019 .0000649-1.pdf

LAZIO

Rieti – Viterbo

Roma

Latina e Frosinone ATA – Docenti

LIGURIA

Savona Infanzia

LOMBARDIA

Lecco

MARCHE

Elenco

PIEMONTE

Torino

TOSCANA

Grosseto- aggiornato –

SICILIA

Ragusa

VENETO

I grado

II grado

Padova I e II grado

Padova infanzia e primaria

Padova infanzia

Vicenza

N.B. Il post sarà aggiornato man mano che perverranno altri dati.

Va precisato che a questi posti potrebbero aggiungersi ancora quelli di quota 100 e delle altre forme di pensione anticipata. Le domande sono state presentate infatti entro il 28 febbraio e secondo l’Amministrazione non è possibile censire i posti liberi per la mobilità.

Da parte sua l‘INPS ha comunque assicurato che quei posti, dal 1° settembre 2019, saranno liberi.

Se non disponibili per la mobilità e le assunzioni, i posti potranno essere utilizzati per assegnazioni provvisorie e supplenze.