Pensioni: monitoraggio pratiche entro 13 marzo

L’USR Marche ha comunicato in una nota le scadenze alle segreterie per la lavorazione delle pratiche di pensione attraverso il manuale operativo PASSWEB.

– 31 marzo 2019 per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale che ha presentato istanza di cessazione entro l’iniziale scadenza del 12 dicembre u.s. e per le cessazioni operate d’ufficio.

– 17 maggio 2019 per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale che ha presentato istanza di cessazione entro il 28 febbraio u.s.

L’USR ricorda inoltre che al fine di monitorare lo stato di avanzamento nella lavorazione delle pratiche pensionistiche, di tutto il personale interessato, le istituzioni scolastiche dovranno procedere tempestivamente alla compilazione del modulo di cui al seguente link :

https://goo.gl/forms/eYToAVJHA6oGVX1h1

L’invio del monitoraggio tramite piattaforma dovrà avvenire entro il 13 marzo 2019 con i dati sullo stato di avanzamento delle pratiche riferiti alla data di compilazione.

L’USR invita al rigoroso rispetto della tempistica per evitare ripercussioni sui successivi adempimenti legati alla costituzione degli organici di diritto e al pagamento del trattamento di quiescenza senza soluzione di continuità.

