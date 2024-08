Pensioni, millennials a rischio. L’esperto: “Pensione di garanzia pubblica per i giovani per colmare i buchi contributivi” Di

Destinare il Trattamento di fine rapporto (Tfr) alla previdenza complementare per arginare il problema delle pensioni basse è una soluzione che non convince gli esperti.

Michele Raitano, ordinario di Politica economica alla Sapienza di Roma, critica l’idea avanzata dalla Lega, definendola “iniqua e regressiva”.

“Il Tfr rappresenta un importante ammortizzatore sociale per i lavoratori, soprattutto per i più precari, che lo utilizzano come supporto tra un contratto e l’altro”, spiega Raitano. “Destinarlo obbligatoriamente ai fondi pensione significherebbe privare i lavoratori di questa rete di sicurezza, senza peraltro risolvere il problema di fondo: i salari troppo bassi”.

Secondo l’economista, la proposta sarebbe inoltre iniqua perché avvantaggerebbe principalmente i redditi più alti. “Lo sgravio fiscale sui contributi versati ai fondi pensione premia in misura maggiore chi ha redditi elevati, che già oggi utilizza la previdenza complementare come strumento di investimento, più che di integrazione pensionistica”, sottolinea Raitano.

Per il docente, la soluzione al problema delle pensioni basse non può prescindere da un intervento pubblico che tuteli i lavoratori più fragili. “Bisogna concentrarsi su chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, con carriere discontinue e poco remunerate”, afferma Raitano. “Per queste categorie, la soluzione non è il Tfr ai fondi pensione, ma una pensione di garanzia pubblica che colmi i buchi contributivi”.

Raitano non esclude la possibilità di introdurre una maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, ad esempio consentendo l’uscita anticipata a partire dai 63 anni a patto che l’assegno non sia inferiore a una certa soglia, ma ritiene che questa misura debba essere affiancata da interventi strutturali per innalzare i salari.

“Le risorse per intervenire ci sono”, conclude Raitano. “Basti pensare che lo sgravio fiscale sui contributi ai fondi pensione costa allo Stato 2,6 miliardi di euro all’anno, a fronte di un impatto limitato sul numero di beneficiari. Queste risorse potrebbero essere utilizzate in modo più equo ed efficiente per garantire una pensione dignitosa a tutti”.