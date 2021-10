Pensioni, clamorosa rottura tra Draghi e i sindacati. Cgil e Uil: “Pensiamo a mobilitazione” Di

Sulle pensioni la trattativa tra governo e sindacati rischia di naufragare. Toni molto accesi nel dibattito durante la riunione a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi, secondo fonti governative, è apparso molto risentito della posizione critica (e compatta) dei sindacati.

La manovra al centro del confronto, a quanto si apprende da fonti sindacali, non raccoglie il favore dei sindacati mentre sulle pensioni, come largamente atteso, il dialogo si è tradotto in una sorta di braccio di ferro.

Al centro il no di Cgil Cisl e Uil ad un ritorno alla legge Fornero seppure dilazionata negli anni; no dunque a quota 102 sì invece ad un pensionamento flessibile dai 62 anni di età con 20 anni di contribuzione minima.

Mario Draghi, dunque, avrebbe lasciato il tavolo. A presenziare, per il governo, ci sono stati il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. A discutere con i ministri i tre leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri.

Uil e Cgil: “Pensiamo a mobilitazione”

“Su queste risposte sulla manovra il sindacato unitariamente valuterà nei prossimi giorni, dopo le decisioni che saranno prese dal Consiglio dei ministri, forme e strumenti di mobilitazione per sollecitare scelte adeguate”. Così il leader della Uil , Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi sulla manovra.

”Se si andrà verso una decisione bene, se vorranno confrontarsi con noi, noi simo pronti a farlo giorno e notte. Se non dovesse avvenire nei prossimi giorni, dopo che valuteremo quello che il governo fa, decideremo le iniziative di mobilitazione più adatte nel rapporto con Cisl e Uil”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro con il governo.