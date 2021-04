Mobilità e Pensioni 2021, ecco in quali scuole ci saranno posti liberi. Elenco aggiornato con Enna, Caltanissetta Di

Pensioni docenti e ATA dal 1° settembre 2021: Orizzonte Scuola ha diffuso in anteprima i dati relativi alle domande presentate, per ogni grado di scuola e provincia. Le informazioni non sono ancora definitive ma possono dare l’idea dell’entità dei numeri a disposizione per la mobilità e le assunzioni per l’anno scolastico 2021/22.

Un dato importante è però conoscere la distribuzione per scuola dei posti. Una informazione che è possibile reperire solo a livello territoriale.

Alcuni Uffici Scolastici cominciano a pubblicare i dati dei pensionamenti:

BASILICATA

Potenza – Matera

CAMPANIA

Caserta – Salerno –

EMILIA – ROMAGNA

Parma – Piacenza –Parma elenco aggiornato al 25-02 –

LIGURIA

Savona infanzia – Savona I grado –

LOMBARDIA

Lecco – aggiornamento 23 marzo Lecco – Bergamo – Varese –Mantova –

MOLISE

Isernia – Campobasso –

PIEMONTE

Torino –Cuneo –

PUGLIA

Brindisi –Lecce –

SARDEGNA

Oristano – Sassari –

SICILIA

Palermo – Ragusa – ragusa 22 marzo – Trapani– Siracusa – Messina – Caltanissetta – Enna –

TOSCANA

Grosseto –

VENETO

Rovigo – Rovigo 1 aprile – Padova –

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Quando si conosceranno i dati definitivi

L’accertamento del diritto a pensione sarà disposto dall’Inps sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo degli interessati e di quelli forniti dall’Ambito territoriale/Istituzioni scolastiche, in riferimento alla tipologia di pensionamento, comunicando al Ministero entro il 24 maggio 2021 l’elenco dei pensionandi.

I numeri nazionali

Docenti

