Pensioni 2020: 34.111 insegnanti e ATA. Dati per provincia, aggiornato con Lucca

Pensioni 2020: i dati sono stati comunicati dai sindacati durante la conferenza stampa in cui hanno spiegato i motivi della rottura delle relazioni sindacali.

Protesta che culminerà in uno sciopero. Al momento resta in vigore la data del 17 marzo, ma potrebbe anche essere anticipata.

I sindacati FLCGIL CISL UIL SNALS e GILDA hanno anticipato che nel 2020/21 i posti vacanti saranno più di 80.000.

Questi sono per buona parte il residuo di anni precedenti, e per il resto si tratta di posti vacanti per effetto dei pensionamenti dal 1° settembre 2020.

I dati:

Docenti 26.327

ATA 7.788

Totale 34.111

A poco a poco gli Uffici Scolastici pubblicheranno i dati provinciali, con la ripartizione per classi di concorso, utili innanzitutto per la mobilità degli insegnanti di ruolo.

I dati finora noti

Basilicata

Matera –

Friuli Venezia Giulia –

Verona –

Puglia – dati per provincia –

Toscana

Lucca

Massa Carrara –

Lombardia

Sondrio – Milano –

La ripartizione dei posti vacanti tra mobilità e assunzioni

Il 50% dei posti va alla mobilità, il 50% alle immissioni in ruolo.

In particolare, dopo aver accantonato il 50% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali da destinare alle immissioni in ruolo, del 50% residuo una parte viene riservata alla mobilità interprovinciale e una parte alla mobilità professionale.

a.s. 2020/21 30% mobilità interprovinciale

a.s. 2020/21 20% mobilità professionale (passaggi di ruolo e/o di cattedra)

Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale, come esplicitato nell’art.8 comma 10, nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 oppure 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Per approfondire Mobilità 2020/21, quali posti disponibili e aliquote per trasferimenti. Contratto dovrà essere aggiornato