Pensione quota 103 comparto scuola: come e quando presentare domanda? Di

Come si dovranno muovere i docenti che vogliono pensionarsi con la quota 103?Cerchiamo di chiarire qualche dubbio.

La quota 103 entra in vigore il 1 settembre 2023 ed il personale della scuola che potrà sfruttare questa uscita il 1 settembre 2023, ovviamente, non ha potuto presentare domanda di cessazione dal servizio entro i termini stabiliti dal MIUR per i pensionamenti del 2023. Rispondiamo alle domande di un nostro lettore:

Sono un collaboratore scolastico, alla data del 9 gennaio 2023 compirò 62 anni e avrò 41 anni e 6 mesi di contributi tutti ricongiunti militare compreso. Le mie domande: Quando e se, potrò fare la domanda, visto che noi personale della scuola abbiamo un unica finestra (1settembre) ed il termine della presentazione della domanda, è scaduto poco tempo fa?? Sarà prorogato il termine come era stato detto, al 28 febbraio 2023?. Grazie

Pensione quota 103 per il personale comparto scuola

I dipendenti del comparto scuola non saranno certamente penalizzati e sarà permesso loro di accedere al pensionamento già il 1 settembre 2023. Come accaduto negli anni passati per quota 100, per quota 102 e per la proroga dell’Opzione donna, molto probabilmente per chi dovrà pensionarsi con la quota 103 e con la proroga dell’Opzione donna saranno riaperte le possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio su Istanze Online.

Si raccomanda, in ogni caso, di presentare contestualmente anche domanda di pensione all’INPS. Per avere tempistiche, date di entro cui presentare dimissioni e domanda di pensione, in ogni caso sarà necessario attendere le istruzioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’INPS che seguiranno l’entra in vigore della Legge di Bilancio. Quindi nel corso del mese di gennaio avremo sicuramente delle novità a tal riguardo. Ma in ogni caso una proroga al termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio sarà prevista in ogni caso.

Pensionamenti ATA, sono 9416: oltre 6500 collaboratori scolastici, boom in Campania, Lombardia e Sicilia. Ecco dove si liberano i posti per assunzioni e mobilità