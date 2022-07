Pensione prima possibile: qual è la prima età utile per chi ha pochi anni di contributi? Di

Per chi ha pochi anni di contributi versati l’unica misura che permette l’anticipo è la pensione anticipata contributiva. Ma ci sono condizioni molto rigide per accedere.

Raggiunta una certa età è normale cominciare a pensare alla pensione. Ma non sempre l’anticipo è possibile, soprattutto per chi si ritrova ad avere pochi contributi versati. Vediamo il caso di una nostra lettrice che ci chiede:

Salve sono un insegnante di scuola primaria Ho 54 anni e 21 anni di contributi quasi tutti in Trentino Alto Adige. Posso chiedere di andare in pensione, con quali condizioni?

Grazie mille

Pensione anticipata, quanto prima?

Purtroppo non esiste nessuna misura che le permette di andare in pensione con 54 anni di età e con 21 anni di contributi. La misura che permette l’accesso prima dei 60 anni è l’Opzione donna che richiede almeno 58 anni per le dipendenti (compiuti entro il 31 dicembre 2021) e 59 anni per le autonome. Ed almeno 35 anni di contributi versati alla stessa data.

Tutte le altre misure che permettono l’anticipo necessitano di un numero di contributi maggiore, la quota 100 (62 anni) ne richiede almeno 38 anni, la quota 102 (64 anni) sempre 38 anni. La pensione anticipata ordinaria, per le donne, necessita di 41 anni e 10 mesi di contributi.

L’unica misura che, attualmente, le permetterebbe di andare in pensione prima dei 67 anni è la pensione anticipata contributiva. Necessita di almeno 64 anni di età ed almeno 20 anni di contributi. Ma tutti i contributi devono essere stati versati dopo il 1996. E l’importo della pensione liquidata deve essere di almeno 2,8 volte l’assegno sociale INPS. Considerando che nel 2022 l’assegno sociale ha un importo di circa 468 euro mensili, è necessaria una pensione mensile di 1310 euro circa. Se non si raggiunge questo importo, purtroppo, nonostante gli altri requisiti sarà necessario attendere di compiere i 67 anni per andare in pensione.