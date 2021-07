Pensione con 14 anni di contributi: potrebbe non spettare nulla Di

14 anni di contributi non bastano per accedere alla pensione di vecchiaia soprattutto se sono stati versati prima del 1996.

Per la pensione di vecchiaia servono almeno 20 anni di contributi: con meno è possibile accedere alla pensione a 71 anni ma solo in precise casistiche. Rispondiamo al quesito di un nostro lettore che ci chiede notizie del pensionamento della moglie:

Mia moglie ha 14 anni di contributi versati sino al 1996. Quale diritto ha?

Pensione con 14 anni di contributi

Attualmente sua moglie non ha diritto ad alcuna pensione. Essendo i contributi versati prima del 1996 non rientra nella possibilità di pensionarsi a 71 con meno di 20 anni di contributi poichè questa possibilità è offerta solo a chi ricade interamente nel sistema contributivo e che ha, quindi, versato tutti i suoi contributi dopo il 1996.

Per chi ha meno di 20 anni di contributi ci sarebbero le possibilità di pensionamento offerte dalle 3 deroghe Amato ma per poterle cogliere servono almeno 15 anni di contributi ed in ogni caso occorre il rispetto di specifici paletti contributivi imposti dalla normativa di riferimento.

L’unica possibilità, a mio avviso, di pensionarsi di sua moglie è quella di versare volontariamente i 6 anni di contributi che le mancano per raggiungere i 20 anni minimi richiesti dalla pensione di vecchiaia. In ogni caso le consiglio di rivolgersi ad un patronato per verificare se rientra in una delle 3 deroghe Amato per fare in modo, magari, che invece di versare 6 anni mancanti ne debba versare soltanto uno. In ogni caso qualcosa dovete fare se volete una pensione per la signora poichè con gli attuali 14 anni di contributi non le spetterà nulla.