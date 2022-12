Pensionamenti docenti, sono 21.599. Ecco dove si liberano i posti per mobilità e assunzioni. Per ordine e grado, cattedra ordinaria e sostegno. In Lombardia più di 3000 posti vacanti, segue la Sicilia Di

Pubblichiamo i numeri dei pensionamenti 2022 divisi per Regione, ordine e grado di scuola. Nel conteggio viene differenziata la cattedra ordinaria da quella del sostegno. La tabella elaborata da OrizzonteScuola è scaricabile in PDF e facilmente consultabile.

La Lombardia è la Regione con il più alto numero di pensionamenti e di conseguenza di posti resi vacanti per essere occupati per la mobilità o per assunzioni e supplenze. Nel complesso sono 3000, con ben 2856 per le cattedre ordinarie e 146 per quelle di sostegno.

Al secondo posto troviamo la Campania che mostra 2.800 cattedre liberate dai pensionamenti, mentre la Sicilia ne conta 2218. Anche la Puglia conta un numero significativo con 1.600 cattedre, mentre l’Emilia Romagna si attesta sui 1100 e il Veneto ne conta 1.597