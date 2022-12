Pensionamenti docenti di religione cattolica e personale educativo, ecco dove si liberano i posti per assunzioni e mobilità Di

Ecco i numeri dei pensionamenti 2022 divisi per regione per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo. La tabella elaborata da OrizzonteScuola è scaricabile in PDF e facilmente consultabile.

In premessa è necessario sottolineare che i dati forniti sono dati dalla somma delle domande presentate al sistema Polis, delle cessazioni d’ufficio, quindi lavoratori 67enni e 65enni rilevati dagli Uffici territoriali. Ogni lavoratore, se presente in più posizioni, viene conteggiato solamente una volta.

Inoltre le domande di pensionamento devono ancora passare dalla valutazione da parte dell’INPS, che andrà a definire la sussistenza del diritto a percepire la pensione.

Per gli insegnanti di religione cattolica, Campania e Sicilia rappresentano le regioni dove si libereranno più posti. In totale sono 415 i posti previsti a pensionamenti.

Per il personale educativo, invece, saranno 66 con una forte prevalenza della Campania e del Veneto.

