Pensionamenti ATA, 9416 domande. Boom per i collaboratori scolastici. Ecco i posti regione per regione Di

Sono 9416 i pensionamenti 2022/2023 per quanto riguarda il personale ATA. Si tratta dei primi dati relativi alle domande di pensione.

Da questo quadro emergono i posti che potrebbero andare a mobilità a assunzioni per il 2023/2024.

Dalla tabella si evince che il profilo dove ci saranno più posti è quello dei collaboratori scolastici: per questo profilo si prevedono infatti 6606 pensionamenti e dunque posti liberi utili ai fini delle assunzioni e della mobilità.

1908 sono gli assistenti amministrativi in uscita dal lavoro, mentre gli assistenti tecnici sono 625. Soltanto 245 i Dsga in quiescenza.

A livello regionale, i posti che si libereranno per le immissioni in ruolo e la mobilità sono piuttosto omogenei per tutti i profili: Campania (1214), Lombardia (1126), Sicilia (970) e Lazio (966).

I DATI REGIONE PER REGIONE