PCTO digitale, tutta un’altra alternanza su EducazioneDigitale.it

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono sempre più importanti al fine di sopperire al mismatch formativo e al tasso di disoccupazione giovanile, che oggi si aggira intorno al 31,1%.

Con la ripresa delle lezioni solo parzialmente in presenza e la difficoltà delle aziende ad accogliere studenti, la PCTO rischia di non essere attuata, interrompendo quella relazione tra scuola e lavoro che porta, nel sistema educativo, i temi attuali dell’innovazione e delle nuove competenze.

EducazioneDigitale.it è riuscita a sviluppare una struttura di PCTO DIGITALE solida e guidata, che garantisce continuità alle attività coordinate da imprese e scuole, agevola l’iter burocratico e consente ai docenti di seguire, passo dopo passo, i progressi degli studenti, il tutto in un regime di assoluta gratuità.

Come funziona l’Alternanza Digitale?

Su EducazioneDigitale.it sono disponibili più percorsi di PCTO a distanza, che consentono di lavorare su temi e competenze differenti tra loro.

Queste iniziative si articolano in 2 momenti distinti: una fase di formazione, affidata a video lezioni tematiche guidate da tutor o esperti del settore aziendale, e una fase di attività pratica, un mandato operativo realizzabile grazie a strumenti di lavoro dedicati, che gli studenti possono utilizzare per lo svolgimento del project work.

Per partecipare gratuitamente con le classi a uno o più percorsi di PCTO di Educazione Digitale, è sufficiente la registrazione da parte dei docenti tutor scolastici, che hanno a disposizione la convenzione già compilata e firmata, nonché una procedura guidata per l’iscrizione degli studenti ai moduli formativi.

Mentre i ragazzi, in completa autonomia, svolgeranno il percorso di PCTO, gli insegnanti potranno monitorarne i progressi passo per passo, verificando i moduli svolti e i test superati, i project work caricati e gli attestati conseguiti, potendo così provvedere alla personalizzazione e alla stampa della certificazione delle ore svolte.

Gli output prodotti dagli studenti sono vagliati anche dal tutor aziendale, che verifica i project work, si confronta con gli studenti in caso di errori e valida gli elaborati, certificando il completamento del percorso formativo digitale.

PCTO: un percorso verso l’autoconsapevolezza

I percorsi di PCTO Digitale mirano a supportare gli studenti nel delicato passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo, guidandoli nella scoperta della proprie attitudini e fornendo loro strumenti utili per un orientamento alle nuove professionalità responsabile e adatto a una prospettiva a lungo termine.

Con “Che impresa ragazzi” gli studenti possono acquisire le competenze più richieste sul mercato del lavoro, grazie ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di un’idea imprenditoriale, nell’ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di lavoro diversificati.

Il percorso #Youth Empowered , invece, permette di focalizzare l’attenzione sui propri punti di forza e di debolezza, portando gli studenti ad acquisire life e business skills fondamentali per l’ingresso nel mondo professionale.

Attraverso il percorso “ Pronti, Lavoro, VIA!” ragazzi e ragazze potranno, poi, avvicinarsi alla cultura previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio futuro, entrando a far parte della banca dati di Uninpiego e, quindi, nel database delle aziende aderenti.

PCTO e impatto ambientale

I percorsi di PCTO presenti su EducazioneDigitale.it consentono anche di affrontare una delle sfide più importanti del nostro tempo, la tutela dell’ambiente, in un’ottica non solo solidale e socialmente responsabile, ma anche professionalizzante.

SPORTELLO ENERGIA fornisce una formazione qualificata sul tema della povertà energetica, finalizzata all’individuazione di soluzioni pratiche per la sensibilizzazione delle famiglie e la promozione di un concreto risparmio energetico, attraverso un’indagine statistica guidata sui consumi energetici del proprio territorio, con elaborazione di consigli pratici che incidano, in modo effettivo, sul cambiamento nelle prassi comportamentali.

PCTO e formazione specialistica

Le innovazioni tecnologiche contribuiscono a repentini cambiamenti nel panorama lavorativo, per questo è importante che la scuola sia aggiornata sulle nuove competenze tecniche richieste, sempre più necessarie.

Con l’iniziativa MENTOR ME , i ragazzi e le ragazze hanno accesso a un avanzato laboratorio virtuale nell’ambito dell’Automazione Industriale e Meccatronica e della Climatizzazione, vivendo un’esperienza dall’alto livello professionalizzante.